Apoiar pequenos empreendedores é o segredo para ajudar na economia

today29 de abril de 2020 remove_red_eye16

O avanço da Covid-19 no País trouxe uma grande preocupação com a economia, principalmente com o impacto causado nas pequenas empresas. Além do enfrentamento do vírus na saúde pública, as consequências da pandemia também devem ser combatidas entre os pequenos negócios, já que são eles os mais afetados com a redução significativa de clientes e demandas.

No ponto de vista econômico, instituições que atuam junto a políticas públicas de desenvolvimento têm feito sua parte para fazer a economia “girar”. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) disponibilizou uma série de linhas de crédito voltadas principalmente para capital de giro, recurso indispensável para o funcionamento das empresas. Consiste na parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo.

São recursos que atendem empreendimentos de diferentes segmentos e portes, contribuindo para que as cadeias produtivas possam ter acesso à recursos de linhas de crédito produtivo e orientado. As propostas de financiamento podem ser feitas de forma remota pelo site do banco, www.bandes.com.br/emergencial, e dúvidas enviadas para o e-mail emergencial@bandes.com.br.

As ações de prevenção contra o vírus são voltadas para o distanciamento social e o isolamento das pessoas em casa, a fim de que o vírus não se espalhe no meio de aglomerações. Com isso, no primeiro momento, o comércio teve que fechar as portas para a contenção da disseminação. Entretanto, obedecendo algumas regras, os negócios podem voltar gradativamente a funcionar, respeitando o limite de clientes dentro do ambiente de vendas, demarcando o distanciamento entre eles e disponibilizando álcool em gel para a higienização das mãos.

No Estado, foi estabelecido o mapeamento de risco com medidas qualificadas no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), com base em estudos de diversas entidades. Assim, são elaboradas orientações que englobam medidas sociais, medidas para estabelecimentos comerciais, para o transporte público coletivo e para os limites municipais, com critérios atualizados e ajustados conforme os resultados.

Mesmo com a liberação da abertura respeitando essas restrições, os pequenos empreendedores ainda estão numa situação complicada pela diminuição dos clientes. Assim, todo apoio para eles é válido. Escolher consumir do comércio local é a melhor forma de apoiar a economia nesse momento complicado de pandemia mundial.

As vantagens de consumir das pequenas empresas são muitas. Muitas estão localizadas perto dos consumidores, ou seja, não há custos de deslocamentos, o que é ainda mais aconselhável do ponto de vista da saúde pública, além de representar um ato de cidadania, visto que ajuda a fortalecer um setor que luta com mais dificuldade no cenário econômico.

Além disso, esses negócios possuem a capacidade de se adaptar às mudanças do mercado, principalmente quando esta é tão necessária quanto agora. Os empreendedores buscam assiduamente por propostas inovadoras que contribuam com o crescimento da empresa, usando da criatividade como ferramenta para atrair mais clientes. Um exemplo prático dessas ações é a utilização das mídias sociais como espaço para promoção das vendas.

Confira algumas vantagens de apoiar as pequenas empresas

? Possibilita o desenvolvimento social através do fortalecimento que o consumidor fornece aos pequenos negócios, consequentemente, estimulando a empresa a melhorar seu desempenho e crescer.

? O dinheiro circula mais por meio dos negócios locais, proporcionando mais desenvolvimento econômico.

? Pequenos empreendimentos que utilizam de atitudes sustentáveis nos negócios contribuem para a saúde do meio ambiente.

Parceria do Bandes

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) é parceiro dos empreendedores em todos os momentos da economia capixaba, proporcionando o desenvolvimento através de ações de apoio aos donos de negócios do estado.

Para apoiar os empreendedores nesse momento de crise, o Bandes está disponibilizando uma linha de crédito emergencial para as empresas afetadas economicamente pelo novo Coronavírus (Covid-19). O atendimento e a solicitação de crédito são feitos pelo comitê dos dois bancos públicos, que analisam a necessidade e o perfil de cada cliente, sendo que o valor será liberado de acordo com a capacidade de pagamento de cada empresário.

É muito simples realizar a solicitação do crédito emergencial, basta acessar o site bandes.com.br/emergencial, baixar o roteiro disponível, preencher com a proposta e enviar para o e-mail emergencial@bandes.com.br. Os interessados devem preparar a documentação solicitada e enviá-la, completa, junto com a proposta (apenas uma por CNPJ) de financiamento para o e-mail de atendimento do crédito emergencial.

Seguindo as recomendações de saúde devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o banco suspendeu os atendimentos presenciais. Todas as demandas estão sendo acompanhadas remotamente, através dos canais de atendimento on-line e por meio do telefone 0800 283 4202.

Por Júlia Ronchi