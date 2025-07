Após 20 anos, Norma e Ferraço reinauguram Padaria Comunitária em Cachoeiro

A manhã desta sexta-feira (18) marcou um momento de grande valor social para Cachoeiro de Itapemirim. Em evento realizado no Banco de Alimentos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdes) celebrou a entrega oficial dos equipamentos reformados da padaria comunitária, que, após 20 anos de sua criação, começa a ganhar nova vida com apoio dos clubes Rotary do município.

A reestruturação foi viabilizada por meio de uma parceria com o Rotary Cachoeiro de Itapemirim, Rotary Cachoeiro Oeste e Rotary Cachoeiro Sudeste, que assumiram a responsabilidade pela recuperação completa dos maquinários de panificação. A entrega foi comemorada com um belo café da manhã coletivo, montado com apoio de parceiros como Fabiana Dagostini – responsável pela mesa de recepção –, a Floricultura Flor de Liz e a empresa Distrigo, que doou insumos utilizados no preparo dos pães servidos na ocasião.

Apesar da reinauguração da padaria, o funcionamento pleno ainda será iniciado posteriormente. A gestão municipal estuda, agora, a melhor logística para o uso dos equipamentos e a distribuição dos produtos, visando atender, com qualidade e organização, instituições como a Apae, abrigos, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Idealizadora do projeto há duas décadas, a assessora especial do Governo, Norma Ayub, celebrou a retomada. “Vinte anos atrás, a padaria funcionava na Casa da Sopa e produzia milhares de pães. Ferraço até brincava dizendo que eu era louca, mas a verdade é que atendíamos muita gente. Hoje, com os Rotarys aqui, provando o nosso pão e ajudando com a reforma dos equipamentos, tenho esperança de ver tudo isso funcionando novamente. Ainda estamos organizando a logística, mas já deixamos as portas abertas para quem quiser ser parceiro. Nosso pãozinho vai voltar a aquecer quem mais precisa, se Deus quiser”.

O prefeito Theodorico Ferraço também participou do evento e destacou a importância do momento. “Agradecemos aos Rotarys por essa parceria fundamental. Ainda temos um caminho a percorrer para colocar tudo em operação, mas esse é um passo muito importante. Esperamos que a comunidade também se envolva, ajudando as instituições com o pão nosso de cada dia. Que esse projeto traga muitos frutos”.

Para o subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Cid Fassarela, o retorno da padaria representa mais do que estrutura física. “Ver esse projeto ressurgir é gratificante para quem acredita no social. A padaria comunitária, que foi referência no passado, agora retorna com o mesmo espírito solidário. A estrutura está pronta, e estamos planejando cuidadosamente como será a produção e a distribuição, para alcançar quem mais precisa”.

O secretário da Semdes, Eder Botelho da Fonseca, ressaltou o compromisso da gestão com ações de impacto social. “Essa entrega de hoje é mais do que uma reinauguração, é o resgate de uma política pública que deu certo. Agora, com planejamento, vamos estruturar o funcionamento da padaria para que ela volte a ser um instrumento essencial de inclusão social e segurança alimentar”.

A reativação da padaria comunitária é uma conquista coletiva e reafirma o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à solidariedade, à empatia e ao cuidado com os mais vulneráveis. O município segue avançando, com responsabilidade e parcerias, para transformar boas ideias em ações concretas.