Após exames, suspeita de infarto do prefeito de Itapemirim é descartado

today3 de agosto de 2022

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, foi hospitalizado na manhã desta quarta-feira, 03, após sentir fortes dores no peito com suspeita de infarto.

Dr. Antônio foi atendido primeiro no Centro Médico em Itapemirim e, em seguida, transferido para a UTI Coronariana do Hospital Evangélico de Cachoeiro.

Ele continua internado após a realização de vários exames, onde foi constatado que o chefe do Executivo de Itapemirim não teve infarto.

No comando do município há 32 dias, Dr. Antônio tem 55 anos e foi eleito no dia 5 de junho após uma eleição suplementar.

Ainda não há informações se Dagata, devido ao estado de saúde do prefeito, assumirá o cargo provisoriamente.

A prefeitura de Itapemirim emitiu um comunicado.

COMUNICADO

“Comunicamos que o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales encontra-se internado na UTI Coronariana do Hospital Evangélico, após sentir fortes dores no peito.

O Prefeito passou mal em casa, e recebeu os primeiros atendimentos no Centro Médico, em Itapemirim, onde os exames de sangue e o eletrocardiograma apresentaram alterações, necessitando ser imediatamente conduzido ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

O Prefeito passou por um Cateterismo de Urgência, e não foi diagnosticado nenhum entupimento grave. Outros exames estão sendo realizados para concluir o diagnóstico”.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itapemirim