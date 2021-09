Após síndrome do pânico, Dan Ventura retoma a carreira

today21 de setembro de 2021 remove_red_eye31

Aos 42 anos, Dan Ventura – que ficou nacionalmente conhecido em 2006 quando misturou os estilos arrocha e pagodeira, criando o arrochadeira – voltou para as paradas de sucesso com o hit “Passinho debochado“.

O videoclipe, dirigido por Keké Dentão, Elanio Tinoco e Dan Ventura, atingiu o 2º lugar em alta no seu lançamento no YouTube, e também ficou no Top 10 por 15 dias seguidos no site, atualmente somando 12,2 milhões de views no audiovisual.

No Spotify, são mais 8,3 milhões de streams e diversas posições de destaque, como o Top 30 Brasil, Top 3 Viral Brasil e Top 16 viral Mundial.

Já no TikTok, os números de vídeos que foram feitos com a faixa, já ultrapassam a marca 1,2 milhões. No Instagram foram aproximadamente 536 mil vídeos. “Passinho Debochado” ainda está no Top 100 da Apple Music e no Top 40 da Deezer.

Agora, Dan acaba de lançar mais uma música, que também vem se tornando viral no TikTok. A faixa “Perfil de Patroa” – que terá seu videoclipe lançado juntamente ao EP audiovisual que o cantor está produzindo – traz um ritmo envolvente e possibilita a criação de diversas coreografias e criação de trends na Internet. “Essa coisa dançante sempre foi o meu forte. Gosto de fazer música para as pessoas se divertirem. O legal é que dá para deixar a imaginação fluir e criar diversos passinhos nessa música”, contou Dan.



Voltando para o início dos anos 2000, o cantor fez sucesso quando emplacou a música “Piririm pompom”, com Ivete Sangalo. Já em 2007, ele se juntou ao Bonde do Maluco, onde emplacou a canção “Não Vale Mais Chorar Por Ele”, versão de “Don’t Matter”, do cantor americano Akon, que foi mais um sucesso da época.

Porém, os anos foram passando e Dan não conseguia emplacar mais nenhum hit, o que fez com que o cantor desenvolvesse síndrome do pânico. “Tinha sensações horríveis quando via comentários negativos nas minhas músicas no YouTube. As pessoas são muito cruéis e escreviam coisas horríveis. A cobrança para lançar outra música de sucesso era tão grande, que me travou”, relatou.

Quando percebeu que não estava bem, Dan decidiu procurar ajuda médica, passando por anos de tratamento. Agora, em 2021, deu a volta por cima de todos os problemas do passado e retomou sua carreira lançando um dos hits mais virais do ano. “Estou muito feliz em ter conseguido superar isso tudo. Agora sei não sofrer tanto com a pressão e os comentários negativos. O que importa é levar alegria para quem gosta da minha música e fazer um bom trabalho. Tem mais novidade vindo por aí. Em breve vem meu EP completo, que vai ser só sucesso esse verão”, concluiu.

O lançamento de seu EP, ainda não possui data marcada, mas já é certo que trará 3 faixas inéditas, 6 canções de seu último CD promocional e 3 canções que marcaram sua carreira no Bonde do Maluco.

Clipe “Passinho debochado”