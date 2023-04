Após sofrer uma overdose, Maia lança single “Samba” nesta sexta-feira (07)

today7 de abril de 2023 remove_red_eye48

A cantora e atriz, Maia, dá mais um passo na carreira e lança nesta sexta-feira (7), o single “Samba”, que exalta a brasilidade e saúda a bossa nova. A canção faz parte do álbum “Contraditória” e estará disponível em todas as plataformas a partir desta data.

A faixa “Samba” foi escolhida como o lead-single da cantora mineira e abre os caminhos para a primeira parte do grande trabalho que vem executando no decorrer dos meses com muita dedicação.

Maia adianta que estava ansiosa para lançar esse lead single e o define como um hit: “Eu estou muito feliz e com expectativas altas para o lançamento de Samba. Ela é uma música que tem tudo para se consagrar dentro das plataformas digitais e rádios. Sinto que ela vai ser um hit”, disse.

Ela ainda continua e ressalta que a música a salvou: “A música me salvou e vem curando todas as sequelas causadas pelos episódios do passado”.

O novo projeto, que conta com nove faixas exclusivas, será lançado pela gravadora Alta Fonte , e vem cheio de hits, que mesclam atitude, flow e leveza em cada faixa. Com voz poderosa e marcante, Marcella Maia surpreende a cada música, trazendo novas sonoridades e arranjos.

A expectativa para o lançamento é fruto do que Marcella Maia mostrou dos seus últimos trabalhos e por ter se consagrado como uma das melhores representantes do cenário musical brasileiro. Seu estilo é único, autêntico e cheio de personalidade.