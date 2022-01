Após um ano termina casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet

today27 de janeiro de 2022 remove_red_eye61

Foi confirmado pela assessoria de imprensa do surfista Gabriel Medina, 28 anos, o fim de seu casamento com Yasmin Brunet, 33. Eles se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí sem a presença de parentes, com menos de um ano de namoro.

A notícia do término foi divulgada três dias após Medina anunciar que vai mais participar das duas primeiras etapas da WSL – World Surf League – da temporada 2022 para preservar sua saúde física e mental.

Pouco após o casamento vieram os problemas do casal com a família dele. Medina e Yasmin pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Na ocasião Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.



Conforme o jornal Extra, os pais não teriam aprovado o enlace relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho.



Gabriel, bicampeão mundial, teria demitido seu padrasto, Charles Saldanha, que o acompanhava desde o início de sua carreira e anunciou que seu novo técnico será o australiano, Andy King, que trabalhou com grandes nomes do surf mundial.



No entanto, o surfista afirmou oficialmente que a decisão foi tomada para que Saldanha se dedique a carreira da irmã dele, Sophia Medina.