GUARAPARI | Apresentação de música e circo na Praia do Morro no próximo sábado, 18

today14 de maio de 2024 remove_red_eye113

Acontece no próximo sábado, 18, a partir das 16h em frente ao Marlin na Praia do Morro, em Guarapari, a primeira apresentação do projeto Xapuri: intitulado “do Congo a Mondrian”. O espetáculo faz uma alusão ao patrimônio cultural musical do Congo capixaba e a um pintor mundialmente famoso.

A apresentação conta com a direção e coreografias de Ulisses Nogueira e Lorenza Matteoli e é composta pelos alunos residentes da região norte de Guarapari, que ao longo de 8 meses tiveram acesso gratuito a aulas de música, circo e dança.

Piet Mondrian é considerado um dos maiores artistas do século 20. Ele é conhecido por ser um dos pioneiros da arte abstrata do século 20, pois mudou sua direção artística da pintura figurativa para um estilo cada vez mais abstrato, até chegar a um ponto em que seu vocabulário artístico foi reduzido a simples elementos geométricos.

A apresentação dos alunos de música contará com o arcabouço musical da cultura afro-brasileira passando por ritmos como baião, xote, ijexa e o congo tradicional do Espírito Santo.

O Xapuri é um projeto proposto pelo Clube Atlético Guarapariense realizado com recursos públicos do Governo do Estado do Espírito Santo, viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o patrocínio das empresas ES Gás – Grupo Energisa e Extrabom.