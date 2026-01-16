Aproveite as cachoeiras de Alfredo Chaves para se refrescar em janeiro

O município, conhecido por suas belas cachoeiras e hospitalidade, oferece ainda diversas opções para quem busca lazer, aventura e boa gastronomia. Opções não faltam em diversos cantos do interior do município

O calor típico de janeiro, nada melhor do que curtir um fim de semana refrescante nas cachoeiras e rios de Alfredo Chaves. O município, conhecido por suas belezas naturais e hospitalidade, oferece ainda diversas opções para quem busca lazer, aventura e boa gastronomia. Opções não faltam em diversos cantos do interior do município.

Banho de cachoeira e contato com a natureza

Alfredo Chaves abriga algumas das mais belas cachoeiras do Espírito Santo. Entre elas, destaca-se a Cachoeira de Matilde, com suas quedas d’água imponentes e um cenário perfeito para fotos e momentos de descanso.

Cachoeira de Matilde.

Outras opções imperdíveis ficam em São Francisco de Batatal (cachoeira Piripitinga), Carolina (Cachoeira Daróz), Ibitirui (cachoeira Vovó Lúcia), São João (corredeira Paganini), São Roque de Maravilha (cachoeiras do Pin e Maravilha). Elas encantam os visitantes com sua beleza natural e águas cristalinas. Além do banho refrescante, esses locais são ideais para trilhas e momentos de contemplação.

Outra sugestão são as cachoeiras Iracema e Iraceminha, que ficam em uma área preservada, na região de Iracema, logo depois da vila de Carolina.

Cachoeira e voo livre

Já na comunidade de Cachoeira Alta, a 6 km da sede, além de vislumbrar a visão da rampa de voo livre, os visitantes podem conferir pilotos praticando o esporte e contemplar a cachoeira Tororoma.

Agroindústrias e sabores regionais

Para quem deseja explorar os sabores do interior capixaba, Alfredo Chaves conta com agroindústrias que produzem queijos, cachaças, vinho, bolos, pães, doces e outros produtos artesanais. Os visitantes podem conhecer de perto o processo de produção e ainda levar para casa delícias típicas da região.

Gastronomia e hospedagem acolhedora

Os restaurantes do município são uma atração à parte, com cardápios que valorizam a culinária local, incluindo pratos à base de banana, inhame, massas e carnes preparadas com ingredientes frescos.

Para quem deseja prolongar a experiência, as pousadas da região oferecem conforto e tranquilidade, com ambientes aconchegantes e vistas privilegiadas das montanhas.

Paisagens deslumbrantes e povo acolhedor

Além das atrações naturais e gastronômicas, Alfredo Chaves conquista os visitantes pela hospitalidade de seu povo e pelas paisagens que misturam montanhas e vales verdes.

Seja para um passeio em família, uma viagem romântica ou uma aventura entre amigos, o município é o destino perfeito para quem busca dias inesquecíveis em meio à natureza.

por Dirceu Cetto

fotos arquivo PMAC