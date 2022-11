ARACRUZ | Saiba quem são as professoras vítimas de atirador

As professoras que foram vítimas do adolescente atirador e que usou a arma do pai, um policial militar, durante atentado contra as escolas de Aracruz foram identificadas como: Cybelle Passos Bezerra Lara, 45 anos e Maria da Penha Pereira de Melo Banhos (Peinha), 48. A estudante Selena Sagrillo Zucoloto, de 12 anos, também morreu.

Cybelle era professora de matemática e efetiva desde setembro de 2018. Maria da Penha professora de arte em designação temporária desde março de 2022.

Quando o adolescente invadiu a escola elas estavam no intervalo, na sala dos professores da Escola Estadual Primo Bitti.

Após esse primeiro ataque ele seguiu para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, uma escola particular que fica a 700 metros do colégio público, onde entrou e começou a atirar pelos corredores e salas, atingindo a estudante Selena Sagrillo, aluna do sexto ano do ensino fundamental.