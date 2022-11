ARACRUZ | SESA divulga dados sobre estado de saúde de vítimas do atentado

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou agora a noite informações atualizadas sobre as vítimas do ataque em escolas em Aracruz, ocorrido nesta sexta-feira (25).

Três mulheres, que estão no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, apresentam perfurações no corpo, quadro grave e estão em cirurgia.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” está uma mulher com três perfurações por arma de fogo em membros inferiores sendo submetida a exames laboratoriais e de imagem. O estado de saúde é estável.

Já no Hospital Estadual N. Sra. da Glória “Infantil de Vitória” encontram-se duas crianças em estado gravíssimo. Uma delas com perfurações no abdome e a outra criança entubada, apresentando perfuração no crânio.