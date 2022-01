Arena de Verão: I Corrida de Rua será realizada na manhã deste domingo (23) em Itapemirim

Com inscrições gratuitas e premiação em dinheiro, o evento integra a programação esportiva de verão.

Como parte da programação esportiva de verão, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Itapemirim vai promover no próximo domingo (23), às 7h, a I Corrida de Rua com um percurso de 5 km entre Itaoca e Itaipava.

Os participantes devem retirar o kit no sábado (22), entre 7h e 19h, na Arena Esportiva de Verão de Itaoca. As inscrições para participar da corrida podem ser feitas no link

https://form.itapemirim.es.gov.br/travessia-maritima/



Os atletas que alcançarem as primeiras colocações nas categorias masculino e feminino vão receber medalhas e premiações em dinheiro. O 1º colocado vai receber R$ 500,00, o 2º ficará com R$ 300,00 e o terceiro com R$ 200,00.



O percurso terá como ponto saída a Arena de Itaoca, depois os atletas seguirão pela orla até Itaipava. Em seguida, os corredores acessam a Rua Leopoldino Rocha e depois entram na Avenida Itapemirim no sentido sede do município. Na reta final, os competidores pegam a Rua Celestino Marvilla até o ponto inicial da corrida.