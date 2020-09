Ariana Grande é a primeira mulher a alcançar 200 milhões de seguidores no Instagram

A cantora Ariana Grande entrou para o história do Instagram. Ela é a primeira mulher a atingir a marca de 200 milhões de seguidores.

De acordo com a revista norte-americana People, no ranking de mulheres mais seguidas na rede social, Kylie Jenner e Selena Gomez estão logo atrás de Ariana, com 193 milhões e 190 milhões de seguidores, respectivamente.