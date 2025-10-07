Arnaldinho Borgo coloca Vila Velha em 1º lugar no ranking nacional de transparência

Sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo, Vila Velha alcançou o 1º lugar no Ranking Nacional de Transparência e Governança Pública, segundo levantamento da ONG Transparência Capixaba, que utiliza a metodologia da Transparência Internacional – Brasil. O resultado consolida o município canela-verde como referência nacional em transparência, governança e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

A Transparência Internacional, presente em mais de 100 países, atua no Brasil em parceria com organizações independentes de 11 estados, que avaliam mais de 300 municípios com base em critérios rigorosos. Nesse contexto, Vila Velha se manteve, pelo terceiro ano consecutivo, como a cidade mais transparente do Espírito Santo, alcançando nota máxima (100 pontos) e classificação “ótima” no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP).

Além da liderança geral, o município também conquistou o 1º lugar no módulo “Saúde”, com 100 pontos e classificação “ótima”.

“Em Vila Velha, o recurso público é tratado com responsabilidade e respeito ao cidadão. Transparência e boas práticas de governança são pilares da nossa gestão e garantem serviços cada vez melhores para a população canela-verde. Estamos muito felizes com esse reconhecimento histórico, pelo terceiro ano consecutivo, que mostra que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Em 2024, Vila Velha liderou isoladamente o ranking nacional, com 99,7 pontos – desempenho que reforça a sequência de bons resultados obtidos desde 2023, quando também figurou entre as cidades mais transparentes do país. Neste ano, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto e Vitória também atingiram pontuação máxima no ITGP.

O índice avalia aspectos como gestão das finanças públicas, contratações, combate à corrupção, transparência em obras, dados abertos, acessibilidade digital e participação cidadã. O objetivo é incentivar os municípios a aprimorar continuamente suas práticas de acesso à informação e prestação de contas à sociedade — quesitos que Vila Velha vem cumprindo com rigor desde o início da gestão de Arnaldinho, em 2021.

Gestão moderna e participativa

“Com o apoio de toda a equipe, construímos uma gestão moderna, responsável e aberta à participação popular. Todos os dados municipais estão disponíveis, e a população tem acesso total às informações. Isso se reflete em serviços de qualidade e em obras que transformam a vida das pessoas. Desde 2021, nossa prioridade tem sido oferecer uma administração eficiente e próxima da população”, ressaltou o prefeito.

A secretária de Controle e Transparência, Adriana Peixoto Miguel, também comemorou o resultado: