Arnaldinho confirma candidatura e mostra união de forças para Vila Velha “não retroceder”

today20 de julho de 2024 remove_red_eye82

Em um evento concorrido, com mais de duas mil pessoas presentes, Arnaldinho Borgo confirmou, neste sábado (20), a candidatura à reeleição para prefeito de Vila Velha para que a cidade avance ainda mais.

“Não podemos retroceder”, afirmou durante a convenção do Podemos, realizada no Centro de Convenções, em Coqueiral de Itaparica. Lideranças comunitárias e políticas, além de representantes da sociedade em geral, participaram da solenidade.

E mostrando muita força na largada eleitoral, Arnaldinho recebeu o apoio de uma ampla aliança que reúne outros 11 partidos: PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, Agir, PMB, PDT, PSD, União Brasil e DC, coligação que lançou cerca de 240 candidatos a vereador.

A Vila Velha, que por décadas ficou estagnada, sob a liderança de Arnaldinho recebe os maiores investimentos da sua história, são mais de R$ 3,5 bilhões em infraestrutura urbana em execução na cidade. Superando os desafios do passado, Arnaldinho resgatou o orgulho de ser canela-verde e transformou Vila Velha em “Terra de gente feliz”. Para isso acontecer, construiu alianças políticas e administrativas importantes, como com o governador do Estado, Renato Casagrande, e com a Câmara de Vereadores.

Em meio a muitos aplausos, Arnaldinho, ao iniciar a sua fala, ressaltou a importância do apoio da família, agradecendo à esposa Andressa Barcelos e aos filhos Pedro e Arnaldo Neto. “Não existe sucesso profissional, se você não tiver sucesso dentro da sua casa. E se o meu sucesso existe é porque eu tenho uma família abençoada, uma esposa que controla, domina e direciona a nossa casa. Muito obrigado ao meu Deus por eu ter uma família, obrigada por vocês, Andressa e meus filhos, por engrandecerem o meu dia”.

Arnaldinho reforçou seu compromisso em continuar trabalhando em prol dos mais de 500 mil moradores de Vila Velha, garantindo novos avanços e levando mais dignidade e qualidade de vida à população, principalmente àqueles que mais precisam do poder público.

“Para ser prefeito de Vila Velha, todos os dias você tem que superar algum desafio, alguma adversidade. Para eu chegar até aqui foi uma longa caminhada, que não fiz sozinho, fiz junto com bons amigos. Não existe campanha ganha para ninguém. Nós vamos continuar trabalhando arduamente, discutindo políticas públicas, planejamento e projetos para que a nossa amada Vila Velha possa continuar a avançar cada dia mais. Nós temos uma cidade hoje pujante, que os seus indicadores mostram que estamos liderando rankings importantes no Brasil, a exemplo da transparência pública, no qual Vila Velha ganhou como cidade mais transparente no Brasil. Mas, nessa caminhada até o dia de hoje, a gente tem que relembrar dos grandes amigos, igual ao governador Renato Casagrande, aos vereadores, comprometidos com o desenvolvimento da cidade, e as lideranças comunitárias. Com a união de todos, construímos a Vila Velha do futuro a várias mãos e no presente. Nós estamos hoje dando uma passo para colocar Vila Velha 20 anos à frente. Nossa meta é colocar Vila Velha no futuro, na vanguarda, deixar como espelho para o nosso país”, destacou Arnaldinho.

E completou: “A nossa cidade não pode retroceder com pessoas que querem resolver problemas difíceis com palavras fácies, com pessoas que já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, com pessoas que sabotaram a nossa cidade por um bom tempo. Vila Velha só não avançou antes porque nós temos sabotadores. E os sabotadores da nossa cidade nós conhecemos por nome e por CPF. Nós sabemos quem fez mal para Vila Velha. Hoje quero chamar vocês para nós continuarmos unidos, continuarmos no caminho da prosperidade porque é juntos que vamos continuar avançando com a cidade que todos nós sonhamos. A cidade do futuro, que eu tanto falo, nós já estamos vivendo ela no presente. E vivendo com muita sabedoria, com investimentos em obras jamais visto antes. Vamos continuar unidos para construir a cidade que todos sonhamos por várias mãos. Viva Vila Velha”.

Casagrande

Um momento importante da convenção foi a exibição do vídeo do governador Renato Casagrande ressaltando a gestão “transformadora” de Arnaldinho, lembrando que a parceria do Estado com o município foi intensificada em 2021, desde o início da administração do prefeito. Casagrande reafirmou seu apoio ao prefeito na caminhada eleitoral.

“Vamos continuar trabalhando juntos. Tudo que a gente fez nestes últimos quase quatro anos em Vila Velha foi uma ação transformadora. Tenho plena convicção, com muita humildade, que nós continuaremos trabalhando juntos porque vocês estão tomando agora uma decisão importante, que é a de lançar a candidatura do prefeito Arnaldinho à reeleição e as candidaturas à Câmara de Vereadores. Tenho plena convicção que esse movimento político em Vila Velha, que encontrou tanta forma de fazer parceria conosco, vai continuar fazendo esta grande revolução em Vila Velha. Estou aqui para manifestar esta confiança, o meu apoio para que a gente possa continuar trabalhando juntos. Na certeza que aquilo que a gente fez e faz possa ofertar à população de Vila Velha esta continuidade com aperfeiçoamento e fazendo a verdadeira transformação que Vila Velha sempre desejou e que está alcançando neste momento”, afirmou.

Transformação

Em menos de quatro anos de gestão, o primeiro deles em meio à pandemia de Covid-19, a gestão de Arnaldinho realizou uma verdadeira transformação, com investimentos aguardados há décadas pela população, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento urbano e meio ambiente.

Entre as ações transformadoras na área da saúde está a ampliação do acesso dos cidadãos aos serviços públicos, com a construção de novas Unidade Básica de Saúde (UBS) e a realização de concursos para a contratação de médicos e diferentes profissionais para atender à população, por exemplo. Inaugurou seis novas UBS, em Ataíde, São Torquato, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Morada da Barra e Jabaeté, além de ter entregue a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, após 12 anos de espera da população. Outras quatro UBS estão em construção, em Paul, Riviera da Barra, Rio Marinho e Novo México.

Na Educação construiu e entregou 20 novas escolas, além de ter reformado inúmeras unidades educacionais; contratou novos professores; implantou o Bolsa-Aluno, maior programa social e educativo da história de Vila Velha, contemplando cerca de 55 mil alunos da rede municipal, com investimento superior a R$ 85 milhões, em quase quatro anos de gestão.

Os investimentos também contemplaram a construção de novas estações de bombeamento e obras de macrodrenagem, para acabar com os alagamentos em períodos de chuvas; drenagem e pavimentação de ruas e avenidas; construção e reforma de mais de 100 praças e áreas de lazer, como o Parque da Prainha e campos de futebol; e construção de novas ciclovias.

O balanço com todas as ações realizadas nesta gestão serão apresentadas durante o processo eleitoral, bem como as propostas para manter Vila Velha no rumo certo do avanço e do desenvolvimento sustentável.