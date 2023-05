Arnaldinho Borgo: o prefeito romântico

No desfile cívico-militar de 23 de maio (Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, antes de descer do palanque oficial para desfilar no meio dos artistas e do povo canela-verde para tocar casaca e cantar congo junto com a banda “Beatos de São Benedito”, fez questão de retirar seu paletó para proteger a esposa Andressa Barcelos da chuva forte.

Em seguida, ele entrou na Avenida Jerônimo Monteiro sob aplausos e inúmeras demonstrações de apoio popular, ao finalizar o ato simbólico valorizando a forte tradição cultural do município.