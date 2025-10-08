Arnaldinho destaca crescimento sustentável de Vila Velha em evento empresarial

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi um dos painelistas do 27º Café Empresarial da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), realizado nesta quarta-feira (8), no Shopping Praia da Costa. O encontro reuniu empresários e lideranças locais para discutir o papel estratégico do município no crescimento econômico do Espírito Santo.

Com o tema “Infraestrutura e Logística – Do Porto à Indústria: Oportunidades que Conectam”, o evento contou com representantes da Vports, Samarco e da Prefeitura de Vila Velha, e destacou os avanços que vêm impulsionando o desenvolvimento sustentável da cidade.

Durante sua participação, o prefeito ressaltou que Vila Velha deve receber R$ 21 bilhões em investimentos privados nos próximos cinco anos, o que deverá gerar 17,4 mil empregos diretos e indiretos.

“Vila Velha vive um momento de transformação. Estamos modernizando a cidade, garantindo infraestrutura, segurança jurídica e agilidade nos processos administrativos da prefeitura, para que o setor produtivo cresça junto com o município, no mesmo ritmo”, afirmou Arnaldinho.

Entre as iniciativas apresentadas, o prefeito destacou o programa “Vila Velha Ágil”, desenvolvido em parceria com a Fundação Dom Cabral, que reduziu em até 62% o tempo de licenciamento de empresas, tornando o município referência em eficiência e inovação.

“Unificamos 12 processos de alvarás e licenças em um fluxo único e colaborativo, que oferece ao empreendedor um verdadeiro plano de voo para a regularização de sua atividade”, explicou.

Infraestrutura portuária e potencial logístico

Arnaldinho também destacou o papel estratégico da cidade no setor portuário. Vila Velha abriga o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), integrante do Complexo Portuário de Vitória, e único terminal especializado em contêineres do Espírito Santo.

“O TVV é um ponto estratégico para a economia capixaba. Ele conecta o Brasil aos países do Mercosul e movimenta produtos como óleos minerais, ferro, café, veículos, chocolate e cacau”, ressaltou o prefeito.

Segundo ele, o fortalecimento da atividade portuária depende diretamente da infraestrutura urbana e da eficiência dos acessos viários, fundamentais para sustentar o crescimento logístico e industrial da cidade.

Planejamento urbano e revisão do PDM

Outro ponto abordado foi a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), que está em andamento e deve ser concluída até março de 2026. O novo plano prevê a ampliação de áreas retroportuárias e o ordenamento do crescimento urbano em eixos estratégicos como a BR-388, Rodovia Darly Santos e Avenida Leste-Oeste.

“Com essa revisão estamos corrigindo distorções do passado e planejando uma cidade mais equilibrada, com zoneamentos bem definidos, proteção ambiental e incentivo a áreas com vocação empresarial”, destacou Arnaldinho.

Integração e desenvolvimento

O painel contou ainda com a participação de Gustavo Serrão, CEO da Vports, e Alysson Werneck, gerente de Operações da Samarco, com mediação do jornalista George Bitti, da TV Tribuna.

Para o presidente da Assevila, Thomaz Tommasi, o encontro reforçou a importância da integração entre o poder público e o setor produtivo.

“O porto, a indústria e a gestão pública precisam atuar de forma integrada para que Vila Velha consolide sua vocação como hub de desenvolvimento. A oferta de infraestrutura adequada é fundamental para impulsionar o crescimento econômico e o aproveitamento pleno das potencialidades do município”, afirmou.

O evento também contou com a presença do presidente do movimento Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, além de secretários municipais e representantes de diversas pastas da administração municipal.