Arnaldinho inicia segundo mandato com mudanças estratégicas no secretariado

Após assumir o segundo mandato como prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo anunciou, na quarta-feira (1º), mudanças estratégicas na equipe de secretariado e a criação de três novas pastas – uma delas para ajudar no enfrentamento à violência contra as mulheres. As primeiras mudanças, envolvendo seis cargos, foram publicadas no Diário Oficial do Município (DIO) nesta quinta-feira (2).



“As mudanças estratégicas nesta nova gestão vão unir experiência e inovação. Nosso foco é melhorar cada vez mais os serviços para atender à população, principalmente, as pessoas que mais precisam do poder público, bem como enfrentar os desafios da nossa cidade potencializando o desenvolvimento sustentável”, explicou Arnaldinho.



Os vereadores eleitos Joel Rangel e Anadelso Pereira vão ocupar as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e de Esporte e Lazer, respectivamente. Como ambos vão se licenciar de seus mandatos parlamentares, os suplentes George Alves e Adriana Meireles assumirão as respectivas cadeiras no Legislativo canela-verde. Anadelso vai atuar no lugar de Fabiano Rossato, subsecretário de Esporte e Lazer que ocupava interinamente a função à frente da pasta.



Joel estava à frente do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). Ele substitui Adriana Peixoto Miguel que, por sua vez, passa a comandar a Secretaria Municipal de Controle e Transparência. E quem assume o lugar de Joel no IPVV é Caio Candido, auditor aposentado da Receita Federal. Já Antônio Francisco de Abreu, que ocupava a Secretaria de Controle e Transparência agora vai responder pela pasta do Planejamento.



Educação

Entre as mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Vila Velha, destaca-se também a nomeação de Carla Cabidel para a Secretaria de Educação. Ela é servidora efetiva de Vila Velha desde 2009 e já atuou como professora, pedagoga e diretora escolar.



O novo chefe de gabinete do prefeito é o advogado Samuel Paiva. Ele assumiu no lugar de Carlos Roberto Carneiro, que deixou a função para ocupar o cargo de procurador-geral da Câmara de Vila Velha.



Novas pastas

As alterações foram publicadas no DIO desta quinta-feira (02). Mas Arnaldinho antecipou também a criação de três novas secretarias. O prefeito informou que o projeto criando as secretarias de Relações Institucionais, de Turismo e de Defesa da Mulher será encaminhado em breve para apreciação da Câmara de Vereadores.



Arnaldinho disse que o vice-prefeito Cael Linhalis, que já comandou a pasta de Planejamento na primeira gestão, vai assumir a Secretaria de Governo, no lugar de Maria do Carmo Neves, que vai comandar a futura pasta de Relações Institucionais.

Com a reformulação, a Secretaria de Cultura e Turismo será desmembrada, visando potencializar ainda mais o desenvolvimento turístico como um dos pilares econômicos de Vila Velha. O nome do futuro ocupante do cargo será anunciado em breve.



Defesa da Mulher

Já a Secretaria Municipal de Defesa da Mulher terá como objetivo ajudar a fazer o enfrentamento à violência doméstica em Vila Velha.



“Precisamos colocar mais energia para o enfrentamento à violência contra as mulheres na nossa cidade, que, infelizmente, aparece como uma das mais violentas no Espírito Santo. Esse é um problema muito grave e, na maioria das vezes, as mulheres são vítimas dentro das próprias residências, por seus maridos e companheiros. E elas precisam de apoio, de políticas públicas, para ajudar a romper esse ciclo de violência, já que, na maioria dos casos, dependem economicamente dos agressores”, disse Arnaldinho, que em breve anunciará quem ocupará a pasta.



O prefeito lembrou ainda que, com o objetivo de ajudar a reduzir a violência contra a mulher e garantir atendimento adequado em um único espaço, no município, a Prefeitura de Vila Velha está construindo a Casa da Mulher Brasileira, a primeira do Espírito Santo. A previsão é de que essa obra – em parceria com os governos estadual e federal –, seja inaugurada no primeiro semestre de 2025.



O terreno, localizado em Praia das Gaivotas, possui 4.430 m², sendo que a área em construção terá 1.343,91 m², com cerca de 50 salas. O espaço, quando estiver pronto, vai funcionar 24h e reunirá, num mesmo local, nove serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. A Casa da Mulher terá capacidade para realizar três mil atendimentos por ano.



Serão oferecidos serviços de acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, promotoria de Justiça especializada, Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica, alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia econômica.



Confira a lista de todos os secretários de Vila Velha:

Vice-prefeito: Carlos Aurélio Linhalis (Cael)

Vai assumir, em breve, a Secretaria de Governo, conforme antecipou o prefeito. Bacharel em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração com ênfase em Gestão, atuou por mais de 30 anos na Caixa Econômica Federal, onde foi gerente-geral de Agência, gerente Regional do Norte do Espírito Santo e superintendente Regional da Região Sul do Estado. Também foi presidente da Cesan e professor universitário do curso de Administração, na Faculdade de Ciências Econômicas.



Secretário de Administração: Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante

Graduado em Direito. Já foi secretário de Administração e Gestão de Cariacica; secretário de Administração de Cachoeiro de Itapemirim; e diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Estadual de Meio Ambiente.



Secretária de Assistência Social: Letícia Goldner

Graduada em Serviço Social pela Ufes, é professora universitária e especialista em processos socioeducativos com crianças e adolescentes. Há nove anos atua na gestão da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, captando recursos para projetos e programas do Terceiro Setor e coordenando o funcionamento do Centro Pop, dos serviços de Abrigamento e das ações de Vigilância Socioassistencial.



Secretário de Comunicação: Felício Corrêa da Costa Neto

Formado em Publicidade, já atuou como vereador de Vila Velha (1983-1989); subsecretário de Estado da Casa Civil; diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV); diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa; secretário de Comunicação de Cariacica, Serra, São Mateus e Vila Velha. Também foi secretário de Turismo de São Mateus, assessor parlamentar; consultor de Marketing Político e coordenador de diversas campanhas eleitorais.



Secretária de Controle e Transparência: Adriana Peixoto Miguel

Deixa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade para assumir a nova função. Graduada em Administração de Empresas pela Faesa e em Direito pela UVV, cursou MBA em Auditoria e Controles Internos (pela Legis&Juris), e se especializou nas áreas de Petróleo (pelo Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro), e de Compliance (pela Faculdade de Direito de Vitória). Também concluiu Mestrado em Processo Civil (pela UFES) e acumulou vasta experiência profissional atuando como advogada na área cível e advogada do Instituto de Previdência de Viana; como assessora jurídica da Procuradoria de Vitória, e como vice-presidente e membro da Comissão de Compliance da OAB/ES.



Secretário de Cultura: Roberto Patrício Júnior

Músico e compositor desde o início da década de 2000, fundou diversas bandas musicais (incluindo Macucos), atuou como gestor cultural e realização de eventos, foi gestor de carreiras artísticas e nos últimos anos viveu na Europa, realizando diversos projetos da área cultural, incluindo a direção de eventos do Teatro da Luz, em Lisboa (Portugal).



Secretário de Defesa Social e Trânsito: Major Rogério Gomes dos Santos

Graduado em Direito e no Curso de Formação de Oficias da PM, é especialista em Gestão Policial Militar e Segurança Pública pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública. Atuando como policial militar há 22 anos, foi gestor e fiscal de convênios e contratos na Diretoria de Administração de Frota da PMES, no Quartel do Comando-Geral, e também já exerceu os cargos de Comandante de Pelotão (em São Mateus e Conceição da Barra) e de Comandante de Companhia (em Colatina, Marilândia, São Domingos do Norte, Pancas, Alto Rio Novo e Governador Lindenberg).



Secretário de Desenvolvimento Econômico: Everaldo Colodetti

Formado em Administração, com especialização em Gestão de Crédito, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, acumulou vasta experiência profissional atuando como funcionário de carreira do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) – onde exerceu os cargos de diretor de Crédito e Fomento e diretor Executivo – e também como secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra.



Secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade: Joel Rangel

Graduado em Direito e pós-graduando em Políticas Públicas, possui cinco mandatos parlamentares na Câmara de Vila Velha. Já foi secretário de Assistência Social da PMVV, onde implementou o Sistema Único da Assistência Social e fortaleceu os Conselhos Municipais. Também fez parte do Colegiado Estadual de Gestores da Assistência Social e representou a instituição no Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo. No período de 2018 a 2020, assumiu o cargo de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Secretaria de Gestão de Pessoas.



Secretária de Educação: Carla Lima de Moraes Cabidel

Licenciada em Pedagogia com habilitação em Magistério, é pós-graduada em Psicopedagogia e em Gestão Educacional: Inspeção, Orientação e Supervisão. Possui vasta experiência na rede privada, onde atuou em diversas funções. É efetiva da Rede Municipal de Educação de Vila Velha desde 2009, quando assumiu o cargo de professora. No ano 2012, foi efetivada como pedagoga e exerceu a Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal de Educação e desde 2018 atua na função de Diretora Escolar.



Secretário de Esporte e Lazer: Anadelso Pereira

Reeleito para seu quarto mandato de vereador em 2024, Anadelso – que chegou a atuar como secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha no primeiro mandato do prefeito Arnaldinho Borgo – é graduado em Gestão Pública e tem uma trajetória marcada não só pela atuação na área de esportes, mas também pela dedicação a projetos sociais voltados às mulheres e ao incentivo à prática desportiva nas comunidades, como aulas gratuitas de zumba (Projeto Ritmos Pura Vida), jiu-jítsu e capoeira.



Secretária de Finanças: Adinalva Maria da Silva Prates

Graduada em Ciências Contábeis, trabalha como gestora pública desde 1996, atuando na Controladoria-Geral de Itapemirim; na Superintendência e Gerência do CREA-ES; na Presidência do Instituto de Previdência de Viana; e na Controladora Geral e Secretaria de Finanças do município de Teixeira de Freitas (BA). Também já exerceu os cargos de subsecretária Financeira da Secretaria de Educação e de secretária de Finanças de Vila Velha; de secretária de Finanças de Viana; de secretária Executiva de Obras de Vitória; de chefe do Núcleo de Contabilidade da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo e de gerente do Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria de Assistência do Governo do Estado.



Chefe de Gabinete: Samuel Paiva

Graduado em Direito, possui experiência na administração pública. Atuou como gerente da Procuradoria-Geral do Município na atual gestão, gerente de Apoio Judicial e assessor técnico. Foi responsável por fortalecer a relação da Prefeitura com instituições judiciais, contribuindo para a eficiência e a transparência nos processos administrativos e jurídicos.



Secretária de Governo: Maria do Carmo Neves

Em breve ela assumirá a futura Secretaria de Relações Institucionais, conforme antecipou o prefeito. Bióloga com mestrado em Ecologia de Ecossistemas e pós-graduação em Educação Ambiental, adquiriu experiências profissionais atuando como gerente socioambiental, assessora técnica e coordenadora de programas e projetos socioambientais em Vila Velha. Também foi chefe de Gabinete Parlamentar de Arnaldinho Borgo, durante os dois mandatos dele como vereador.



Secretário de Meio Ambiente: Ricardo Klippel

Graduado em Ciências Biológicas (UVV), possui pós-graduação em Engenharia Ambiental (Ufes) e ganhou grande experiência atuando como analista ambiental efetivo da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha; e também como gerente de Recursos Hídricos, coordenador de Recursos Naturais e coordenador de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.



Secretária de Obras e Projetos Estruturantes: Menara Cavalcante

Graduada em Direito, adquiriu experiência profissional atuando como presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira do município de Cariacica; como coordenadora de Suprimentos de Vila Velha; gerente de Licitações da Secretaria de Saúde de Serra; coordenadora de Aquisições Internacionais do Projeto Estado Presente, do Governo do Espírito Santo; subsecretária Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica; e subsecretária de Defesa Social de Cariacica.



Secretário de Planejamento: Antônio Francisco de Abreu​

Formação: Bacharel em Administração de Empresas – FACCACI Extensão Universitária em Consultoria Empresarial – Universidade de Brasília. Extensão Universitária em Gestão Pública – Universidade Coorporativa CAIXA e Universidade Federal de Santa Catarina. Experiência: Lopes Irmão e Cia Escriturário 1982/1985 – Banestes Administração e Serviços Ltda – Escriturário 1986/1987 – Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Subencarregado de Serviços – CÂMBIO 1987/1989 – Caixa Econômica Federal – Gerente Geral Geral/Gerente Regional de Canais e Atendimento e Gerente Regional de Governo 1989/2017 – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do ES – Gerente de Agência 2018 – Cesan – Assessor da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente 2019-2023 – GEAP – Fundação de Seguridade Social – Gerente de Unidade 2023.



Secretário de Proteção e Defesa Civil: Carlos Marcelo D’Isep Costa

Graduado em Tecnologia Mecânica (Ufes), cursou pós-graduação em Análise de Sistemas (UVV) e mestrado em Gestão Empresarial (Fundação Getúlio Vargas/RJ). Também foi coronel da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e comandante-geral e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Com sua experiência e conhecimento, vem atuando na área de Proteção e Defesa Civil do município de Vila Velha desde 2019.



Secretária de Saúde: Cátia Cristina Vieira Lisboa

Administradora de Empresas formada pela UVV, pós-graduada nos cursos de Auditoria em Saúde pela Faesa e de Gestão em Saúde pela USP. Ganhou experiência profissional atuando como secretária municipal de Saúde, subsecretária de Apoio Estratégico e diretora de Unidade de Saúde da Prefeitura de Vitória; como 2º vice-presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES) e também como secretária municipal de Saúde de Vila Velha, cargo que ocupa desde 2021.



Secretário de Serviços Urbanos: Raphael do Nascimento

Formado em Gestão Pública, foi coordenador das equipes de Tapa-Buracos e de todas as Regionais da Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha, já atuou como escriturário do Banco do Brasil e assessor parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Exerce o cargo de secretário de Serviços Urbanos da PMVV desde 2021.



Secretário de Tecnologia e Inovação: Abel Neto

Profissional de Tecnologia da Informação com mais de 20 anos de experiência no setor privado, é graduado em Tecnologia da Informação pela Microsoft e Oracle, com especialização nas áreas de Estratégia de TI, Análise de Sistemas e Administração de Banco de Dados. Sua experiência sólida como analista de sistemas e administrador de banco de dados contribuiu de forma decisiva para o sucesso de projetos de inovação e eficiência operacional da Prefeitura de Vila Velha, onde promove excelência tecnológica atuando como secretário de Tecnologia e Inovação desde 2021.



Procurador-Geral do Município: Vitor Soares Silvares

Formado em Direito, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela FDV e mestre em Direito Processual pela Ufes. Foi assessor de nível superior para Assuntos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; subprocurador de Vitória; procurador-geral da Serra e autor do livro “A (in)eficácia das decisões do STF em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão”, um estudo acadêmico que visa propiciar ao leitor uma nova perspectiva sobre o tema.



Presidente do IPVV: Caio Candido

Formado em Agronomia e Direito, com especialização em Direito Público e Direito Processual Público. Foi professor de Direito Tributário e exerceu diversos cargos na Receita Federal do Brasil, como delegado, subsecretário de Fiscalização e membro da Missão Especial de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo. Também foi supervisor regional do Programa do Imposto de Renda no Estado, chefe do Serviço de Tributação e coordenador do Serviço de Tecnologia e Sistemas de Informação da Delegacia da Receita Federal. Já como engenheiro agrônomo, atuou na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo (Emater-ES).

foto Adessandro Reis