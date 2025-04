Arnaldinho pode ser a salvação do projeto de sucessão de Renato Casagrande

today11 de abril de 2025 remove_red_eye120

Uma das principais lideranças políticas do Espírito Santo na atualidade, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), se destaca como o nome mais promissor para disputar a sucessão estadual, em 2026, com o apoio do governador Renato Casagrande.

De acordo com a terceira pesquisa realizada pelo Instituto Perfil, a pedido do portal ES Hoje, Arnaldinho é o mais competitivo dentro do grupo político alinhado a Casagrande. É o único com densidade eleitoral, força e reais chances de enfrentar o principal pré-candidato do grupo de oposição, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na corrida pelo Palácio Anchieta.

O levantamento, que ouviu 1.274 eleitores em 30 municípios capixabas, nos dias 8, 9 e 10 de abril, tem uma margem de erro de 3,86 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.

Arnaldinho demonstra musculatura política e capilaridade regional, ao registrar 12,4% das intenções de voto, ficando à frente de diversos nomes tradicionais da política capixaba, e atrás somente do ex-governador Paulo Hartung (18,68%) e de Pazolini (21,59%). O vice-governador Ricardo Ferraço, cotado como plano A de Casagrande, apareceu com 9,11% das intenções de voto, demostrando dificuldades para se viabilizar.

No cenário sem Paulo Hartung, Arnaldinho (13,81%) aparece tecnicamente empatado com Sérgio Vidigal (16,25%), dentro da margem de erro da pesquisa.

Renovação

Os resultados mostram que Arnaldinho está entre os candidatos que mais cresceram na preferência do eleitorado, desde as duas primeiras pesquisas realizadas: em dezembro de 2024 e em fevereiro deste ano.

O desempenho de Arnaldinho reflete uma gestão bem avaliada à frente da Prefeitura de Vila Velha, que vem sendo marcada por investimentos em infraestrutura, modernização da administração pública e implementação de inovações e políticas sociais de grande impacto popular.

Diante desse cenário, as pesquisas do Instituto Perfil evidenciam que o prefeito de Vila Velha é quem reúne os atributos técnicos e políticos necessários para representar uma renovação segura no comando do Estado, para dar continuidade ao legado e ao modelo de gestão capitaneado por Casagrande.

Com essa projeção positiva, Arnaldinho se posiciona como uma liderança em ascensão e um dos nomes mais preparados para manter o Espírito Santo no caminho do desenvolvimento e da responsabilidade administrativa.