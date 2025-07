Arnaldinho reforça aliança com Casagrande e garante: “Caminharemos unidos”

Em matérias divulgadas por sites de notícias, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, reafirmou publicamente sua aliança com o governador Renato Casagrande e o vice-governador, Ricardo Ferraço, durante reunião estratégica realizada no Palácio Anchieta.

O encontro, realizado na última segunda-feira (28), teve como objetivo alinhar a parceria administrativa e política.

“Acertamos, sob a liderança de Casagrande, que iremos caminhar unidos no processo sucessório do ano que vem. Até lá nosso foco é manter o trabalho intenso realizando entregas sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas”, declarou Arnaldinho, que vem sendo apontado como um dos nomes mais competitivos do grupo governista para concorrer ao governo do Estado em 2026. A declaração foi feita ao colunista Vitor Vogas, do ES 360.

A conversa foi descrita por Casagrande como uma reafirmação de compromissos já existentes. “Nós três reafirmamos a disposição de seguirmos caminhando juntos e de estarmos no mesmo projeto. Nós já estamos no mesmo projeto. Então, é a manutenção do projeto administrativo e político.”

Na entrevista à imprensa, o governador também destacou a força da excelente relação que tem com o prefeito de Vila Velha. “Temos hoje uma parceria forte com Arnaldinho e com a Prefeitura de Vila Velha, que está ajudando a transformar a cidade. E o nosso desejo é continuarmos próximos para que, chegando na hora do processo eleitoral do ano que vem, estejamos em condições de manter nosso diálogo.”

Atualmente, Arnaldinho e Ricardo são os dois nomes mais cotados dentro do grupo do governador para liderar a chapa majoritária em 2026. Embora ainda sem partido, o prefeito canela-verde tem discutido sua filiação com o PRD e o Novo. Por sua vez, Ferraço, presidente estadual do MDB, permanece como pré-candidato pela legenda. A definição de quem será o candidato do grupo governista sairá no tempo certo, mas o que ficou claro – e público – é que eles devem estar no mesmo palanque.

