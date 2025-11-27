Arte e acessibilidade: Mostra de Teatro movimenta cena cultural de Anchieta e região

De 28 de novembro a 7 de dezembro acontece a Mostra de Teatro Cidade de Anchieta realizada

pelo Grupo de Teatro Rerigtiba

Com o compromisso com a democratização cultural, o Grupo Rerigtiba promove 10 dias de atividades culturais gratuitas no Espaço Cultural Rerigtiba (sede do Grupo) e na praça São Pedro, Centro de Anchieta, ocupando a cidade com arte e transformando a praça em palco a céu aberto, garantindo ampla acessibilidade.

ATIVIDADES NO ESPAÇO CULTURAL RERIGTIBA

O espaço sede do Rerigtiba complementa a programação com apresentações em ambiente fechado, oferecendo experiências intimistas e imersivas. Para esses espetáculos, devido à capacidade reduzida, é recomendável confirmar presença pelo WhatsApp (28) 98811-8468.

A Roupa do Imperador – Grupo Gota

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/11 – Sexta, às 19h

Espetáculo: O Que é Suficiente? Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Dia 29/11 – Sábado, às 19h

Espetáculo: JANELAS com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Dia 1/12 – Segunda-feira

Horário: 18 às 22h

Oficina de Maquiagem Artística “A Alma da Máscara: Realçando Arquétipos”

Instrutor: Mimo Vasco (Grupo Rerigtiba)

Dia 2/12 – Terça-feira, às 19h

Espetáculo: Sono e Sonhos com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Dia 3/12 – Quarta-feira, às 14h

Espetáculo: Cadê Mafalda? Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Dia 5/12 – Sexta-feira, às 19:30h

Espetáculo: O serrote de Shabeli com o Grupo Lacarta Circo Teatro (Vitória)

Dia 6/12 – Sábado

Horário: 14 às 18h

Oficina: Teatralidades

Instrutor: Danilo Curtiss (Grupo Rerigtiba)

ATIVIDADES NA PRAÇA SÃO PEDRO SÃO DE LIVRE ACESSO — É SÓ CHEGAR E APROVEITAR.

No dia 30 de novembro, às 19h, a Imprópria Trupe, (Serra), apresenta “A Folia do Deus Menino”; com intérprete de Libras. O espetáculo celebra a Folia de Reis: uma trupe mambembe em romaria pela morada do Deus Menino, com música, teatro e fé, recriando tradições e refletindo sobre o nascimento e renascimento do Menino Jesus. A presença do intérprete de libras reafirma o acesso universal à cultura.

A Praça São Pedro recebe no dia 4 de dezembro, às 19h, “A Roupa Nova do Imperador”, pelo grupo Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí. E no dia 7 de dezembro, às 18h, a programação se encerra com “Se Nós Fôssemos Peixes”, da Cia Nós de Teatro e Coletivo Ato Falho, de Cachoeiro de Itapemirim — um espetáculo infanto-juvenil interativo que convida o público a votar e eleger o novo líder do fundo do mar.

“Ocupar os espaços públicos é uma forma de levar o teatro para onde as pessoas estão, rompendo barreiras e aproximando a arte do cotidiano da população. A praça se torna palco, e todos são convidados a participa”, destacam os organizadores.

Realizada anualmente pelo Grupo Rerigtiba, companhia com 32 anos de trajetória, a Mostra tem caráter não competitivo e promove o intercâmbio entre grupos de toda a região capixaba, valorizando a produção artística local.

O projeto é realizado com recursos da PNAB, via Funcultura-ES, Secretaria de Cultura do ES, Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Anchieta.

SERVIÇO

Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, Justiça II, Anchieta)

Praça São Pedro, Centro, Livre acesso — basta chegar e assistir

Todas as atividades com entrada gratuita

Informações (28) 9 8811-8468

