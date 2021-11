Artesã e pescadora de Itapemirim se notabiliza em eventos pelo país afora

Uma artesã de Itapemirim vem se notabilizando em eventos pelo país. Depois de participar de um salão de artesanato, no final de outubro, ela já se prepara, mais uma vez, para representar o município na 21ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), a ser realizada de 10 a 19 de dezembro, em Pernambuco.

“Feliz em ser selecionada novamente para representar Itapemirim com o artesanato local feito com conchas e escamas de peixe”, destacou a artesã e pescadora, Maura Bessi, 47 anos, moradora de Itaoca há mais de vinte anos.

Para a Fenearte, a itapemirinense já está produzindo as peças de artesanato que vai expor no evento, como flores de escamas de peixe, porta-retratos, porta-joias, chaveiros, vasos móbiles, bibelôs e porta-chaves.

O último evento nacional de que participou foi durante os dias 27 e 31 de outubro, no 14º salão do artesanato Raízes Brasileiras, em Brasília. Mas ela também integra o rol de participantes de outros eventos regionais e no município, como a Feira de Agricultura Familiar.

Recentemente, ela também foi selecionada para participar da feira ArteSanto, na Praça do Papa, em Vitória. O Núcleo de Agricultura Familiar (Nagrif) da Prefeitura de Itapemirim e a Secretaria Municipal de Cultura têm apoiado a artesã em eventos, seja no âmbito do município ou pelo país afora.