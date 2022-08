Artista capixaba participa de exposição na Argentina

A convite das pintoras argentinas Maria Teresa Bobbio e Lidia Papic, Ângela Gomes, maior referência Naif do Espírito Santo, será a artista representante do Brasil na III Exposição Internacional de Arte Naif “Salón Homenajes”, que estará em cartaz entre os dias 19 a 31 de agosto, na Galeria Adriana Budich Arte Contemporânea, em Buenos Aires. A capixaba já confirmou presença no vernissage, dia 18.

A exposição internacional vai homenagear, in memoriam, cinco artistas argentinas: Beatriz Abril, Pilar Sala, Isabel Guidi, Martha Tominaga e Verônica Labat. “Nada como homenagear com arte a trajetória dessas grandes artistas. É um momento de saudade e também de reconhecimento ao talento dessas mulheres que tanto fizeram pela arte Naif”, declara Ângela Gomes. Além da brasileira, a mostra terá ainda representantes do Uruguai, Cuba, Espanha, Chile, além de outros 20 pintores da Argentina.

Festa na Igreja N. Senhora da Saúde – Ibiraçú/ES. Banda de Congo de V. Velha/ES.

Congo e Ibiraçu

A pintora Ângela Gomes vai expor três obras na mostra: “Igreja N. Senhora da Saúde, em Ibiraçú/ES”, “Banda de Congo/ES” e “I Love Sidney/Austrália”. “Sempre faço questão de inserir alguma obra onde retrato a beleza capixaba, é uma forma de eu mostrar os encantos do nosso Estado para um público diferenciado”, afirma a artista.