“Assassino por Acaso” estreia dia 12 de junho nos cinemas

today27 de maio de 2024 remove_red_eye82

A Diamond Films anunciou nesta segunda-feira, 27, novos materiais do novo filme do diretor Richard Linklater, ASSASSINO POR ACASO. Estrelado por Glen Powell e Adria Arjona, a comédia de ação é inspirada em uma história real e estreia nacionalmente no Dia dos Namorados, 12 de junho.

O filme é escrito por Richard Linklater e por Glen Powell e conta a história de Gary Johnson, um professor que vive sua vida normalmente e trabalha para a polícia, até que tem que fingir ser um assassino de aluguel para prender aqueles que o contratam, fazendo uso de inúmeros disfarces e personalidades. Tudo vai bem, até que ele se sente atraído por um desses criminosos em potencial, Madison (Adria Arjona), que quer contratá-lo para assassinar seu marido. Enquanto ela se apaixona por um dos disfarces de Gary, o caso entre eles esquenta e desencadeia uma série de consequências que vão se tornando cada vez mais arriscadas.

“Rick (Richard Linklater) tem uma carreira incrivelmente corajosa, já tendo experimentado vários tipos de filmes e este é o resultado de diferentes gêneros e de personalidades em um longa. Foi uma obra muito difícil de fazer, mas ele fez parecer fácil”, diz Glen Powell, ator que é abertamente fã do diretor de Jovens, Loucos e Rebeldes e da Trilogia do Amanhecer.

Dividindo o protagonismo com Glen Powell, Adria Arjona interpreta Madison e os dois atores compartilham química do início ao fim do longa, mesmo não tendo feito testes de leitura juntos. A atriz diz que “nós não fizemos uma leitura juntos para um teste. Eu primeiro conheci Rick por uma chamada de Zoom e depois ele marcou um encontro entre o Glen e eu. Quando nos encontramos ficamos conversando por quatro horas e celebrando o fato de que trabalharíamos juntos em ASSASSINO POR ACASO”.

Além de Glen Powell e Adria Arjona, ASSASSINO POR ACASO conta ainda com Austin Amelio, que também trabalhou com o diretor e Powell em “Jovens, Loucos e Mais Rebeldes”, Retta, da sitcom “Parks & Recreation” e Evan Holtzman (“Estrelas Além do Tempo”).

Sinopse

Em ASSASSINO POR ACASO, Gary Johnson (Glen Powell) trabalha para a polícia e finge ser um assassino de aluguel para prender aqueles que o contratam, até que ele quebra o protocolo para tentar salvar uma mulher desesperada.