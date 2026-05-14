Operação da Polícia Civil prende três suspeitos por tráfico de drogas em Marataízes

today14 de maio de 2026 remove_red_eye67

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes, realizou nesta quarta-feira (13) a quarta fase da Operação “No Space”, em ação integrada com a Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar. A operação resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 19 e 20 anos, e de uma mulher, de 62 anos, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação ocorreu na localidade conhecida como “Buraca”, em Marataízes, área que vinha sendo monitorada pelas equipes de investigação nas últimas semanas.

Durante a operação, os policiais apreenderam 119 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha, além de R$ 1.187,55 em dinheiro. Também foram recolhidos seis aparelhos celulares, que passarão por perícia.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após a confirmação de uma venda de entorpecentes no local. As investigações apontaram ainda a divisão de funções entre os suspeitos e a utilização de um muro próximo como esconderijo das drogas.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Marataízes, Thiago Viana, a operação faz parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas no município. Ele informou que esta nova fase possui ligação direta com a operação realizada no último dia 5 de maio, quando um casal foi preso no mesmo local.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Marataízes para os procedimentos legais e, posteriormente, transferidos para o sistema prisional. A Polícia Civil também solicitou à Justiça a prisão preventiva dos três investigados.