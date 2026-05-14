Polícia Civil fecha criadouro clandestino com mais de 250 animais na Serra

today14 de maio de 2026 remove_red_eye73

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), realizou nesta quarta-feira (13) uma operação que resultou no fechamento de um criadouro clandestino de aves no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido durante investigação relacionada a uma operação anterior na Feira de Aribiri, em Vila Velha, que apurava comércio irregular de aves e possíveis casos de maus-tratos.

No imóvel fiscalizado, os policiais encontraram mais de 250 animais mantidos em condições consideradas precárias. Entre os animais estavam periquitos, canários-belgas, mandarins, manons, calopsitas, codornas, rolinhas-diamante, além de coelhos e porquinhos-da-índia. Durante a vistoria, uma ave morta também foi localizada no local.

Segundo a Polícia Civil, os animais estavam em situação de superlotação, falta de higiene e sofrimento, configurando indícios de maus-tratos previstos na Lei de Crimes Ambientais.

O proprietário do imóvel, um homem de 61 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.

Todos os animais foram recolhidos e encaminhados para cuidados sob responsabilidade de um depositário fiel, que ficará encarregado da manutenção e assistência veterinária necessária.

De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da DEPMA, a operação reforça o trabalho de combate ao comércio ilegal de animais e à prática de maus-tratos no Estado.