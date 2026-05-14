Samarco abre inscrições para Programa de Estágio 2026 com vagas em MG e ES

today14 de maio de 2026 remove_red_eye66

São 35 oportunidades para estudantes de nível técnico e superior, das comunidades próximas às suas operações, com início das atividades previsto para outubro

Com o objetivo de valorizar o aprendizado contínuo e as comunidades das áreas onde atua, a Samarco abriu, na terça-feira (12), as inscrições para seu Programa de Estágio 2026 – segundo semestre. Ao todo, serão ofertadas cerca de 35 vagas para estudantes de níveis técnico e superior, com oportunidades distribuídas nas unidades de Ubu, em Anchieta (ES), Germano, em Mariana (MG), e em Belo Horizonte (MG). As inscrições seguem até o dia 12 de junho e devem ser realizadas pelo site http://estagiosamarco.com.br/ .

O programa é voltado para estudantes de diversas áreas do conhecimento, com início das atividades previsto para outubro de 2026. Podem participar candidatos de cursos de nível superior a partir do 3º período e de nível técnico a partir do 1º módulo, desde que atendam aos demais pré-requisitos, como disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano e residir em cidades próximas às unidades da empresa.

A iniciativa busca atrair novos talentos e proporcionar uma experiência prática alinhada aos desafios do negócio. Durante o estágio, os participantes atuam em equipes multidisciplinares, com a oportunidade de contribuir em projetos reais e desenvolver competências técnicas e comportamentais.

Sara Esther Trindade, analista de Recursos Humanos da Samarco, afirma que o programa reforça o compromisso da empresa com o aprendizado contínuo. “Receber estagiários (as) é abrir espaço para novas ideias e promover trocas genuínas entre diferentes gerações. O programa fortalece nosso ambiente de aprendizado e contribui para a evolução da empresa”, destaca.

Além da vivência profissional, o programa também amplia a conexão entre estudantes e o ambiente industrial, oferecendo uma visão prática das operações e dos projetos da companhia, em um momento de transformação e crescimento das atividades.

Serviço

Programa de Estágio Samarco 2026 (2º semestre)

Inscrições: 12 de maio a 12 de junho de 2026.

Localidades: Ubu (Anchieta/ES), Germano (Mariana/MG) e Belo Horizonte (MG).

Níveis: Técnico e superior.

Inscrições: http://estagiosamarco.com.br/

Início previsto dos estágios: outubro de 2026.