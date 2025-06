Assembleia analisa mortes na BR-101 a oito dias da nova concessão

Comissão presidida pelo deputado Gandini vai ouvir a Polícia Rodoviária Federal sobre estatísticas de colisões, infrações e causas de acidentes, que orientarão cobrança por duplicação ao próximo concessionário

O presidente da Comissão Especial de Fiscalização da Infraestrutura da BR-101, BR-262 e Rodosol, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), receberá na próxima quarta-feira (18), às 14 horas, no Plenário Rui Barbosa da Assembleia Legislativa, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wermeson Mário Pestana.

A PRF apresentará séries históricas de acidentes graves, feridos e mortos no trecho capixaba da BR-101, além das infrações mais recorrentes e das causas apontadas em cada ocorrência — falta de atenção, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, álcool ao volante, entre outras.

“O leilão da nova concessão está marcado para 26 de junho. Este é o momento de confrontar dados e avaliar se a gestão atual reduziu ou não a tragédia diária na rodovia”, explica Gandini, que tem cobrado a duplicação integral da BR-101.

A apresentação incluirá estatísticas de radares, autuações por velocidade, ausência de cinto, licenciamento vencido e mau estado do veículo. A PRF também mostrará ações de educação para o trânsito, como palestras e festivais escolares.

Foram convidados para o evento representantes da Ecovias do Espírito Santo (atual concessionária da BR-101), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, além da Comissão Especial de Direito Regulatório e Infraestrutura da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo.

Gandini lembra que o novo contrato prevê duplicar, em três anos, os 123 km entre João Neiva e o trevo de Safra, sob multa de R$ 200 milhões, mas deixa o trecho Norte sem prazo de ampliação, limitando-o a 40 km de terceiras faixas entre o 6º e o 8º ano.

“Com os números em mãos, vamos exigir metas claras de segurança viária em toda a extensão da rodovia”, afirma o parlamentar.