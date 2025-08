Assembleia Cidadã retoma atendimento ao público na segunda

today1 de agosto de 2025 remove_red_eye55

Assembleia Legislativa abre às 7 horas, com retorno ao expediente presencial e aos serviços aos cidadãos que haviam sido suspensos para manutenção no prédio

Os serviços oferecidos ao cidadão na Assembleia Legislativa (Ales) serão retomados de forma presencial na segunda-feira (4). Entre as atividades que compõem o Espaço Assembleia Cidadã estão a emissão de carteira de identidade, o atendimento da Defensoria Pública e a assessoria do Procon Assembleia. Todos os demais setores, que estavam em regime de home office por determinação da direção da Casa, retomam ao trabalho presencial.

Seguindo o Ato 6225, da Mesa Diretora, que decidiu pelo fechamento do Palácio Domingos Martins no período de 19 de julho a 3 de agosto, alguns serviços do Assembleia Cidadã foram suspensos temporariamente e outros mantidos de forma remota. O período coincidiu com o recesso parlamentar e os servidores administrativos e de outros setores passaram a trabalhar em home office.

A alteração no funcionamento foi necessária para intervenções no sistema de climatização da Casa, que dependia de desocupação da sede do Legislativo. Apenas os serviços essenciais à manutenção e segurança do prédio mantiveram expediente interno presencial.

Os setores que oferecem serviços ao cidadão abrem de segunda a sexta-feira, dentro do horário de funcionamento da Casa. Porém, cada um possui horário específico para atendimento ao público externo.

Confira abaixo todos os serviços, com contatos e horários.

Espaço Assembleia Cidadã

Emissão de carteira identidade

Agendamento on-line: agenda.es.gov.br

Contato: (27) 98871-3848

Horário de atendimento: 8h às 11h30 e das 13 às 16 horas.

Delegacia do Consumidor

Contato: (27) 3132-1921 / 1922

Horário de atendimento: 8 às 18 horas.

Defensoria Pública

Contato: (27) 3182-2378 / 3182-2379 / 3182-2380

Horário de atendimento: 8h às 17 horas.

Procon Assembleia

Agendamento on-line: [email protected]

Contato: (27) 3182-2250 / 3382-3781

Horário de atendimento: 12 às 18 horas.

Procuradoria Especial da Mulher

Contato: (27) 3182-2246

Horário de atendimento: 9 às 18 horas.

Arquivo Geral

(27) 3382-3864 / 3865

Horário de atendimento: 7 às 18 horas.

Biblioteca

(27) 3382-3677

Horário de atendimento: 7h às 19 horas.

Centro de Memória

(27) 3382-3520

Horário de atendimento: 7h às 19 horas.

foto Lucas S. Costa