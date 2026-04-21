Assembleia do ES participa de encontro sobre segurança pública dia 27 e 28 de abril
O Espírito Santo recebe, nos dias 27 e 28 de abril, o evento O Brasil Sob Ameaça, que vai reunir autoridades, especialistas e representantes de diversos setores para discutir os desafios atuais da segurança pública no país. O encontro será realizado no Espaço Patrick Ribeiro, com parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales).
A proposta do evento é promover um ambiente de diálogo entre forças de segurança, integrantes do sistema de Justiça, gestores públicos e representantes do setor produtivo. O objetivo é debater estratégias e construir soluções mais eficazes diante do avanço do crime organizado no Brasil. A troca de experiências e a integração entre instituições estão entre os principais pilares da programação.
Ao final dos dois dias de debates, será elaborada a chamada “Carta de Vitória”, documento que reunirá propostas e encaminhamentos discutidos durante o encontro, com foco no fortalecimento de políticas públicas mais articuladas e eficientes na área da segurança.
O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), participará como debatedor na palestra de abertura, que terá como tema “O Rio como laboratório nacional: o que as grandes operações de 2024–2026 revelam sobre o futuro da segurança pública no Brasil”.
Segundo o parlamentar, o cenário atual exige respostas mais estratégicas e integradas. “O crime organizado se fortaleceu, se estruturou e ignora limites. A resposta precisa acompanhar essa realidade, com mais coordenação, inteligência nas operações e punição rigorosa”, afirmou.
As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial: www.fdv.br/encontrodeseguranca/. No mesmo endereço, também estão disponíveis a programação completa e outras informações.
Programação
A programação do encontro reúne especialistas de diversas áreas em painéis temáticos ao longo dos dois dias:
27 de abril (segunda)
9h – Abertura institucional
9h45 – Palestra de abertura: O Rio como laboratório nacional: o que as grandes operações de 2024–2026 revelam sobre o futuro da segurança pública no Brasil
11h – Palestra: Segurança Pública no Pós-Eleições: Projeções, Desafios e Perspectivas para o Futuro
14h – Painel Duplo: O Ministério Público no combate ao crime organizado: Atuação do sistema de Justiça frente às organizações criminosas
15h45 – Painel Duplo: Segurança Pública Ampliada: Integrando Justiça Criminal e Proteção Social / Domínio Territorial Armado: O papel da tecnologia e da inovação na segurança pública
16h45 – Palestra: O Rio atingiu o ponto de ruptura: o que pode ser feito nacional e internacionalmente
17h45 – Palestra: Estratégias contra o terrorismo e crime organizado: erros e lições aprendidas nos EUA
18h30 – Encerramento do dia
28 de abril (terça-feira)
9h – Painel Duplo: Insurgência Criminal: conceito e relevância para a justiça e a segurança pública
10h – Palestra: Como implantar a experiência americana contra atiradores ativos em escolas brasileiras
11h – Painel Duplo: O papel do Poder Judiciário no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro
14h – Painel Triplo: Como o sistema prisional brasileiro alimenta redes nacionais de facções e quais saídas são possíveis
15h – Palestra e Lançamento de Livro: Precisamos falar sobre isso – “Um tiro necessário”
16h15 – Painel Triplo: A infiltração das facções no mercado e no setor privado
17h15 – Mesa Redonda: O Brasil que reage ao crime organizado
18h45 -Encerramento: Apresentação e leitura da “Carta de Vitória”
Serviço – Evento: Brasil Sob Ameaça
Data: 27 e 28 de abril
Local: Espaço Patrick Ribeiro – Aeroporto de Vitória
Inscrições: fdv.br/encontrodeseguranca