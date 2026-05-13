Assembleia do ES sedia evento internacional sobre inovação legislativa

today13 de maio de 2026 remove_red_eye53

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) sedia, nesta quinta (14) e sexta (15), o “LegisTech”, evento internacional que debaterá de modo amplo a modernização dos parlamentos no Brasil e em outros países, com destaque para a inteligência artificial. Representantes da Ales e convidados do exterior abordarão avanços e desafios na área e terão acesso a estudos de casos em diversos países.

“A inovação deixou de ser tendência e passou a ser necessidade dentro do serviço público”, avalia o presidente Marcelo Santos (União). “Receber um evento tão renomado como o LegisTech mostra que o Espírito Santo está acompanhando as transformações tecnológicas do mundo e participando ativamente desse debate”, completa.

O presidente destaca a importância da inovação para prestação de serviços aos cidadãos. “Queremos aproximar cada vez mais a população do trabalho do Legislativo, ampliando o acesso à informação e a participação das pessoas. E a tecnologia é uma ferramenta importante nesse processo. Nosso foco é sempre entregar mais e melhores resultados”, afirma Marcelo Santos.

Troca de experiências

O “LegisTech” é promovido pela Assembleia Legislativa do ES com apoio da Bússola Tech, um laboratório de ideias global que atua na promoção da modernização institucional e transformação digital de parlamentos, segundo consta no site da entidade. O evento abrirá espaço para que representantes do Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, Portugal, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos da América, além do Brasil, troquem experiências para superar barreiras em comum.

Programação do evento



“Teremos a oportunidade de conhecer as experiências de outros parlamentos, pois os desafios são os mesmos em casas legislativas”, afirma o diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais da Ales, Marcos Aquino.



No caso da Assembleia do ES, ele cita barreiras como a integração de diferentes sistemas e bases de dados; a transformação de documentos legislativos em conhecimento acessível aos cidadãos; além da garantia de transparência ativa com linguagem mais simples.



Aquino também destaca desafios que se relacionam à preparação dos servidores para uma nova realidade baseada em inteligência artificial, incluíndo a automação e análise de dados, bem como o equilíbrio de inovação com governança, ética e segurança no uso dessa tecnologia. A inteligência artificial aplicada ao Legislativo, segundo o diretor, será o ponto alto do LegisTech.



Protagonismo da Ales

Durante o evento, servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo apresentarão estratégias relacionadas ao assunto, amparadas pelo Programa de Inovação em Inteligência Artificial (IA.LES) – criado pelo Ato 6.678/2025, da Mesa Diretora, com foco no cidadão e na transparência das ações parlamentares.



“O nosso diferencial é que estamos tratando a IA de forma responsável. Constituímos o programa e IA.LES e instituímos o comitê gestor do programa que definirá as ações e as estratégias para aplicação de IA com governança e segurança”, pontua Aquino.



Dentro dessa perspectiva já existem ferramentas como o “Ales Explica”. Esse mecanismo de inteligência artificial visa facilitar acesso e compreensão a matérias em tramitação de maneira a aproximar o cidadão ao Legislativo. Entre outros recursos, permite gerar resumo de leis e projetos em linguagem simples.



Já o “IA.LES Play” trata-se de uma plataforma de vídeos e transcrições. Conforme explica Aquino, ela tem o objetivo de tornar mais fácil o acesso ao conteúdo das reuniões realizadas na Ales permitindo ao cidadão pesquisar e encontrar informações sem precisar assistir a gravações na íntegra.



O “IA.LES GPT/Agentes de IA” é uma ferramenta para uso interno no processo legislativo. O foco é na elaboração de minutas, revisão de técnica legislativa, análise de documentos, organização de informações e apoio à tramitação de proposições.



Acompanhe ao vivo

A TV Ales vai transmitir todo o evento ao vivo. Na Grande Vitória, a emissora está disponível nos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital); 319.2 (Vivo); 12 (Claro); 23 (RCA) e 519.2 (Sky). Também haverá transmissão ao vivo pelo canal da emissora no YouTube.



Por se tratar de um evento voltado para a área de tecnologia no ambiente parlamentar, as inscrições para participação presencial não estão disponíveis ao público em geral. Representantes de parlamentos interessados no evento podem entrar em contato com a Bússola Tech e com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no telefone (27) 3182-2227, para mais informações.



Programação completa

Quinta (14)

8h30 – 9h: Cerimônia oficial de abertura

– Marcelo Santos – Presidente da Assembleia Legislativa do Espirito Santo, Brasil.

– Carlos Eduardo Casa Grande, Secretário Geral da Mesa – Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– Marcos Aquino – Diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– Luís Kimaid – Diretor-Executivo da Bússola Tech.



9h-10h: Apresentação da IA.LES, Programa de Inteligência Artificial da Ales com foco na automação dos processos legislativos

– Apresentação institucional sobre o Programa IA.LES, contemplando a estratégia de inteligência artificial da ALES, a automação de processos legislativos e administrativos e as primeiras aplicações práticas de IA no Parlamento Capixaba, com espaço para perguntas.

– Marcos Aquino — Diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais — Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– Carlos Eduardo Casa Grande — Secretário-Geral da Mesa — Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– Patricia Freire — Analista Legislativa — Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil

Grimaldo Cruz — Diretor de Tecnologia da Informação — Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil



10h30 – 11h: Apresentação sobre o Case de Modernização da Legislatura de Buenos Aires na Argentina

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Ornela Flavia Vanzillotta – Diretora de Relações Internacionais da Legislatura de Buenos Aires na Argentina.



11h – 12h15: Primeiros Passos para um Processo Legislativo Digital

– Luis Kimaid – Diretor-Executivo da Bússola Tech.

– Marcos Aquino – Diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais – Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– François Gagnon – Coordenador de Pesquisa da Comissão de Administração Pública da Assembleia Nacional do Quebec no Canadá.

– Andy Beattie – Consultor-Geral do Parlamento da Escócia.

– Danilo Aguiar – Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal do Brasil.

– Ornela Flavia Vanzillotta – Diretora de Relações Internacionais da Legislatura de Buenos Aires na Argentina.



12h15 – 13h45 – Almoço e foto oficial



13h45 – 15h – Painel de Discussão sobre Planejamento de Longo Prazo para a Implementação de Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes em Parlamentos Subnacionais

– Luis Kimaid – Diretor-Executivo da Bússola Tech.

– Sandra Costa – Secretária-Geral do Parlamento dos Açores em Portugal.

– Moisés Benamor – Chefe da Seção Parlamentar da Organização dos Estados Americanos.

– Bernice Watson – Diretora de Serviços da Assembleia e de Comissões do Parlamento de Queensland na Austrália.

– Carlos Eduardo Casa Grande – Secretário-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa do Espirito Santo, Brasil.

– Juan de Dios Cincunegui – Diretor da Escola de Parlamentos da Universidade Austral na Argentina.



15h – 15h30 – Apresentação sobre o Case de Modernização do Parlamento dos Açores em Portugal

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Sandra Costa – Secretária-Geral do Parlamento dos Açores em Portugal.



15h30 – 16h: Coffee break



16h – 16h30: Apresentação sobre o Case LegisPro da Xcential Legislative Technologies – Uma Redação Legislativa Baseada em Dados

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Grant Vergottini – CEO da Xcential Legislative Technologies.



16h30-17h: Apresentação sobre o Case LawMaker do Parlamento da Escócia no Reino Unido

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Andy Beattie – Consultor-Geral do Parlamento da Escócia.



17h – 17h30: Apresentação sobre o Case de Modernização da Assembleia Legislativa de Ontário no Canadá

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Roberto Eberhardt – Diretor de TI da Assembleia Legislativa de Ontário no Canadá.



Sexta (15)

8h30 – 9h45: Painel de Discussão sobre Estruturação de Dados Parlamentares: Padrões de Dados Parlamentares e Recomendações para Integração com Inteligência Artificial

– Luis Kimaid – Diretor-Executivo da Bússola Tech.

– Aleksandar Savanovic – Responsável pela Digitalização na Unidade do Parlamento Digital da Legislatura de Baden-Württemberg na Alemanha.

– Roberto Eberhardt – Diretor de TI da Assembleia Legislativa de Ontário no Canadá.

– Juliano Bringer – CIO da Ágape Consultoria.

– Grant Vergottini – CEO da Xcential Legislative Technologies.

– Coby Skriker – Gerente de Tecnologia da Informação e Serviços Digitais no Parlamento Provincial do Cabo Ocidental, na África do Sul.



9h45 – 10h15: Apresentação do Projeto Apoia, Suite de Inteligência Artificial do Senado Federal do Brasil

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Danilo Aguiar – Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal do Brasil.



10h45 – 11h15: Apresentação sobre o Impacto da Desinformação em Parlamentos Subnacionais: o Uso de Mídia Sintética. Espaço para perguntas

– Moisés Benamor – Chefe da Seção Parlamentar da Organização dos Estados Americanos.



11h15 – 11h45: Apresentação sobre o Estado da Modernização do Poder Legislativo Estadual nos EUA

– Apresentação com espaço para perguntas.

– William Clark – Diretor de Programas da National Conference of State Legislatures.



11h45 – 12h15: Apresentação sobre o Estado Atual da Modernização nas Assembleias Legislativas Provinciais da Argentina. Espaço para perguntas

– Juan de Dios Cincunegui – Diretor da Escola de Parlamentos da Universidade Austral na Argentina.



12h15 – 13h45 – Almoço



13h45 – 15h00: Painel de Discussão sobre Integração de Ferramentas de Inteligência Artificial com Sistemas Legado nos Parlamentos Descentralizados e Subnacionais

– Juliano Bringer – CIO da Ágape Consultoria.

– Grimaldo Cruz – Diretor de Tecnologia da Informação – Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Brasil.

– William Clark – Diretor de Programas da National Conference of State Legislatures.

– Clarence Esau – Estrategista Sênior de Tecnologia da Informação do Parlamento de Western Cape na África do Sul.

– Carlos Eduardo Brandão – CEO da Intelliway.



15h – 15h30: Apresentação sobre o Case de Modernização da Legislatura de Baden-Württemberg na Alemanha

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Aleksandar Savanovic – Responsável pela Digitalização na Unidade do Parlamento Digital da Legislatura de Baden-Württemberg na Alemanha.



15h30 – 16h: Coffee break

16h00 – 16h30: Apresentação sobre o Case de Modernização do Parlamento de Queensland na Austrália

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Bernice Watson – Diretora de Serviços da Assembleia e de Comissões do Parlamento de Queensland na Austrália.



16h30 – 17h00: Apresentação sobre o Case de Modernização do Parlamento de Western Cape na África do Sul

– Apresentação com espaço para perguntas.

– Clarence Esau – Estrategista Sênior de Tecnologia da Informação do Parlamento de Western Cape na África do Sul.

– Coby Skriker – Gerente de Tecnologia da Informação e Serviços Digitais no Parlamento Provincial do Cabo Ocidental, na África do Sul.



17h – 17h30: Apresentação sobre o Case de Modernização da Assembleia Nacional do Quebec no Canadá

– Apresentação com espaço para perguntas.

– François Gagnon – Coordenador de Pesquisa da Comissão de Administração Pública da Assembleia Nacional do Quebec no Canadá.