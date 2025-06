Assembleia Legislativa do ES avalia impacto da crise climática nas bacias hidrográficas

Durante o encontro, ambientalistas farão uma apresentação com diagnóstico atual da situação hídrica capixaba, comparando experiências internacionais de recuperação de rios com o cenário local

A crise climática global e seus reflexos na disponibilidade e na qualidade da água no Espírito Santo estarão no centro do debate promovido pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (10), às 9h, no auditório Rui Barbosa.

Sob a presidência do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), a reunião vai reunir especialistas, instituições e representantes da sociedade civil em busca de soluções para os desafios enfrentados pelas 14 bacias hidrográficas do Estado.

Durante o encontro, o ambientalista Alberto Pêgo — coordenador da tradicional Descida do Rio Sena, na França, e presidente do Instituto Ecobacias — fará uma apresentação com diagnóstico atual da situação hídrica capixaba, comparando experiências internacionais de recuperação de rios com o cenário local.

Ele ressalta que o Espírito Santo vive uma “ameaça real de uma nova crise hídrica nos próximos anos”, devido à irregularidade das chuvas e aos impactos da emergência climática global.

“O Rio Sena, que já foi mais poluído que o Tietê, hoje é exemplo de despoluição e sustentabilidade. Queremos entender por que, com a mesma legislação inspirada no modelo francês, ainda não conseguimos avançar como eles. A próxima crise hídrica está vindo. Precisamos agir já”, alertou Pêgo.

Fabrício Gandini, que vem acompanhando de perto as políticas públicas voltadas à preservação das águas, destaca que o evento será uma oportunidade para reunir conhecimento técnico, experiências bem-sucedidas e propostas práticas.

“Queremos unir forças, ouvir especialistas, dialogar com a sociedade e apontar caminhos concretos. A situação das nossas bacias hidrográficas exige ação imediata. A Assembleia está atenta e mobilizada”, afirmou o parlamentar.

Além de Pêgo, também participará da reunião o presidente do Instituto Ecomares, Fábio Medeiros, que trará experiências internacionais de recuperação de rios.

Outro destaque será o lançamento do movimento global River Planet, que busca reunir iniciativas de sucesso no Brasil e no mundo em defesa das águas.

A Comissão convidou representantes do governo do Estado, comitês de bacia, organizações ambientais, setor produtivo e instituições de pesquisa para contribuir com o debate.

créditos Gleberson Nascimento