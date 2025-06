Assembleia Legislativa do ES define banca para o próximo concurso

IBGP será a instituição responsável pela aplicação das provas

Está definida a banca do próximo concurso público para servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A instituição responsável pela organização e aplicação das provas, que tem previsão para outubro deste ano, será o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O contrato entre o Legislativo estadual e o IBGP deve ser assinado na quinta-feira (3) da semana que vem.

“A Mesa Diretora e a comissão de concurso, juntas, definiram a banca que vai organizar e realizar esse concurso importantíssimo para a Assembleia Legislativa. Na semana que vem vamos assinar o contrato e até o mês de outubro estaremos realizando o concurso. Serão 35 vagas. Estudem! O concurso saiu do papel!”, disse o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União).

Vagas

Serão ofertadas 35 vagas, sendo 15 de Consultor Legislativo, 5 de Analista Legislativo e outras 15 de Agente de Polícia Legislativa. O cargo de Consultor Legislativo tem remuneração inicial de R$ 9.360,43. Cabe aos consultores exercerem atividades como a elaboração de pareceres para as mais diversas áreas do Parlamento e todo o suporte técnico em várias áreas específicas e necessárias ao desenvolvimento do trabalho legislativo.

Para Analista Legislativo o salário inicial é de R$ 4.621,48. Nesse cargo, os servidores são responsáveis pelo planejamento e execução de atividades na área administrativa e/ou legislativa, contribuindo para a realização das funções dos setores aos quais estão vinculados. Ambos os cargos (Consultor Legislativo e Analista Legislativo) são de nível superior.

Já o cargo de Agente da Polícia Legislativa, com salário inicial de R$ 3.142,65, tem como atribuições cuidar da segurança da sede da Ales, incluindo a recepção e a entrada e saída da população no Palácio Domingos Martins. Todos os valores citados são referentes a maio de 2025.

Benefícios

Os novos servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação (R$ 1.949,45); auxílio-saúde (de R$ 312,12 até R$ 1.864,95, de acordo com a faixa etária dos servidores) e auxílio-creche (R$ 500,00 para cada filho de até 6 anos de idade, regularmente matriculado em creches ou pré-escolas). Também há possibilidade de progressão de carreira ao longo dos anos para os servidores, o que vai elevando a remuneração.

Concurso anterior

O último concurso realizado pela Assembleia Legislativa foi em 2011 e as nomeações dos aprovados ocorreram a partir de abril de 2012. Na oportunidade, foram abertas 141 vagas para os cargos de nível superior (Procurador, Analista em Comunicação Social e Taquígrafo Parlamentar Apanhador); e nível médio ou técnico-profissionalizante (Técnico em Comunicação Social, Técnico em Tecnologia da Informação e Técnico Legislativo Sênior).

foto Ellen Campanharo