Assembleia Legislativa firma compromisso com a ONU para fortalecimento da agenda 2030

today30 de maio de 2023 remove_red_eye69

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) se tornou a primeira casa legislativa do país a assinar um Memorando de Entendimento (MoU) para o fortalecimento da Agenda 2030. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, destacou a importância desse compromisso e os desafios que serão enfrentados para garantir a sustentabilidade durante o evento realizado nesta terça-feira, em Brasília.

“Com a assinatura desse memorando, a Assembleia demonstra seu comprometimento em liderar esforços na implementação da Agenda 2030 no âmbito legislativo, buscando soluções inovadoras e promovendo ações concretas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa parceria reforça a importância do compromisso do Espírito Santo com o desenvolvimento sustentável e serve como exemplo para outras casas legislativas do país”, declarou o presidente Marcelo Santos.

O evento, realizado de forma híbrida, contou com a presença da representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Katyna Argueta, que ressaltou a relevância da parceria entre a ALES e as demais instituições capixabas para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Espírito Santo.

Em seu discurso, Katyna ressaltou que a assinatura desse memorando é um marco significativo para fortalecer a implementação da Agenda 2030 no estado, especialmente no que diz respeito ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, afirmou que o Poder Legislativo tem compromisso em garantir sustentabilidade e que não poderia se furtar a participar desse plano de ação ambicioso e transformador, com o objetivo de abordar os desafios sociais, econômicos e ambientais do nosso tempo. “Vamos trabalhar de maneira integrada com o governo, os poderes constituídos, a sociedade civil , o setor privado e academia para garantir o cumprimento dos pontos da Agenda 2030″, comentou.

Ao encerrar seu discurso, Katyna Argueta expressou sua esperança de que essa parceria seja frutífera e inspire outros estados e municípios a trilharem o mesmo caminho, reforçando que a Agenda 2030 é a melhor esperança para tornar realidade a promessa de um Brasil sem pobreza, mais inclusivo e menos desigual, com efeitos limitados sobre a natureza e onde o desenvolvimento beneficie a todos, sem deixar ninguém para trás.

por Nety Façanha (Assessora de Imprensa do Deputado Marcelo Santos)

foto Bruno Fritz