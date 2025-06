Assembleia Legislativa do ES reconhece cinco líderes ambientais

6 de junho de 2025

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa destaca projetos ambientais e entrega comenda a nomes que fazem a diferença no Estado

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira (5), o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, homenageou cinco personalidades que se destacam na luta pela sustentabilidade no Espírito Santo.

A entrega da Comenda Augusto Ruschi foi realizada em clima de descontração no gabinete do parlamentar, valorizando trajetórias inspiradoras e projetos transformadores.

“O que une todos esses homenageados é o compromisso com o futuro do planeta. Cada um, à sua maneira, faz a diferença, seja no resgate da fauna marinha, no enfrentamento da poluição, na educação ambiental ou na mobilização comunitária”, afirmou Gandini.

A engenheira florestal Priscila de Souza Ferreira foi reconhecida por sua atuação técnica e responsável em obras de grande porte, como a reurbanização da orla de São Pedro e, mais recentemente, na área industrial da Vale, em Tubarão. Sua luta cotidiana é por práticas sustentáveis e respeito ao meio ambiente na construção civil.

Priscila de Souza Ferreira e Sônia Ribeiro Pinheiro.

A major Sônia Ribeiro Pinheiro, da Polícia Militar, desenvolveu o projeto Espírito Santo Antártico, que conecta o Estado à Patagônia chilena para o intercâmbio de experiências sobre conservação oceânica. Pesquisadora da Universidade de Magallanes, autora e curadora de exposições internacionais, ela mostra que o policial também pode ser um agente de inclusão e sustentabilidade.

João Marcelo Ramos Nogueira, diretor do Instituto Orca, tem papel fundamental no monitoramento e resgate de mamíferos marinhos no Sul do Estado. Desde o desastre de Mariana, sua equipe atua na linha de frente da conservação de espécies e é referência nacional em encalhes de cetáceos.

João Marcelo Ramos Nogueira e Priscila Alvarenga.

A terapeuta ocupacional Priscila Alvarenga atuou por quase duas décadas na Prefeitura de Vitória, sendo referência em fiscalização ambiental, com ações de combate à poluição sonora, pesca predatória e degradação de áreas protegidas. Hoje, além de atuar na área da saúde, é voluntária em diversos coletivos ambientais e projetos de conscientização, como o Projeto Praia Limpa e o Pegada Vitória.

Ilson Galego, morador do Recanto da Sereia, em Guarapari, representa a força da comunidade. Ativista voluntário, luta pela preservação do Parque Paulo César Vinha, promove ações de limpeza de praia e idealiza o Circuito do Surf e da Moqueca como forma de valorizar o legado do ambientalista que dá nome ao parque. Também foi uma das vozes contra o pedágio na Rodovia do Sol.

Ilson Galego.

Para Gandini, os cinco homenageados refletem o espírito de Augusto Ruschi, que dá nome à comenda e dedicou sua vida à ciência e à defesa do meio ambiente.

“É fundamental reconhecer quem atua na linha de frente, com coragem, conhecimento e amor à natureza. Isso é também um compromisso com o futuro do planeta”, destacou Gandini.

créditos Wilbert Suave