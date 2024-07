Assembleia Legislativa sedia lançamento do livro ‘Biografia do Abismo’

O lançamento vai reunir acadêmicos, políticos e a imprensa para uma reflexão sobre os rumos da democracia nacional e a necessidade do diálogo sem extremismos

No próximo dia 4 de julho, às 16h30, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Espírito Santo será palco do lançamento do livro “Biografia do Abismo”, uma obra escrita pelo cientista político Felipe Nunes e o jornalista Thomas Traumann, que discute a crescente polarização política e social do país.

A obra alerta para o extremismo político, que torna as pessoas menos flexíveis em suas convicções e limita a capacidade de reagir a eventos novos, influenciando as escolhas eleitorais. O livro também propõe uma reflexão sobre como esse extremismo afeta a democracia brasileira, com foco na centralidade da identidade política.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, tem destacado este tema como um desafio para as relações interpessoais e políticas, posicionando-se contra toda forma de polarização.

“Estamos enfrentando um momento em que o diálogo e a compreensão mútua estão sendo substituídos por opiniões extremas, o que não beneficia nossa democracia, pelo contrário. Essa polarização é um desafio significativo para nossa sociedade, causando mais prejuízos do que benefícios. Precisamos voltar a promover um diálogo construtivo e um ambiente onde ideias diversas possam ser debatidas com respeito mútuo”, contou.

O evento será aberto ao público, e a imprensa está convidada a participar. “Esse lançamento é também um convite para que possamos refletir sobre esses desafios que enfrentamos e encontrar caminhos para uma convivência mais harmoniosa e produtiva”, concluiu o presidente da Casa de Leis.

Serviço

Data: 4 de julho

Horário: 16h30

Local: Salão Nobre da Assembleia Legislativa