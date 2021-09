Assembleia ouve especialistas sobre os desafios da primeira infância

Taxa de mortalidade infantil alta, violência doméstica e falta de vaga em creches. Quais são os principais desafios do período que vai da gestação até os seis anos de idade?

Para alertar sobre a importância do assunto às futuras gerações e propor soluções, a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, que na Assembleia Legislativa é presidida pelo deputado estadual Bruno Lamas, vai realizar o evento “Primeira Infância: Olhares e Desafios”.

O evento, que será realizado amanhã, quinta-feira (dia 2), às 10 horas, de forma híbrida, deve contar com a presença de autoridades – o governador Renato Casagrande e a vice Jacqueline Moraes foram convidados, assim como a secretária Cyntia Grillo (Assistência Social) – e especialistas no assunto, como a doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Psicologia Clínica e especialista em Modelos de Intervenção Psicossocial na Justiça da Infância e da Juventude pela Faculdade de Direito da Universidade de Gênova/Itália Ivania Ghesti.

Ivania, que é líder executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard/NCPI, 2015), assessorou a Frente Nacional Parlamentar da Primeira Infância no período 2013 a 2016 e contribuiu para a Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância).

Ela será a principal palestrante do evento e falará sobre o tema: “A Era dos Direitos Positivos na Primeira Infância”.

A palestrante também é analista Judiciária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, especialidade Psicologia, desde 1999, com experiência em adoção, violência contra mulher, violência doméstica, pesquisa, redes sociais, assessoramento a magistrados na atenção psicossocial a usuários de drogas, marco legal da primeira infância, dentre outros temas.

Quem também vai dar palestra no evento é a subsecretária de Políticas Intersetoriais da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Marlei Vieira Fernandes, uma das maiores conhecedoras da primeira infância no Estado.

O evento, que terá transmissão da TV Assembleia e do canal do Legislativo no Youtube, será realizado no plenário Dirceu Cardoso. Ele também contará com a presença do mestre em Educação pela Universidade de Brasília e referência nacional no tema Vital Didonet.

Didonet coordenou o Plano Nacional pela Primeira Infância (2010-2024), aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e acolhido pelo governo federal, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos (SDH).

Prefeitos, secretários municipais, vereadores e diretores de CMEIs também foram convidados, assim como o Ministério Público e representantes de entidades, tais como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Será um momento único de ampla reflexão e aprendizado, com as pessoas que mais entendem do tema. Nosso objetivo é promover o desenvolvimento humano a partir da atenção, do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil; pactuar com os municípios ações compartilhadas de atenção à primeira infância e garantir às crianças e às suas famílias o acesso aos serviços públicos, além de contribuir com a atenção integral e humanizada à mulher, durante a gravidez e a fase puérpera”, afirmou Bruno.

O deputado não tem medido esforços do mandato para jogar luz ao tema. Ele instituiu o Dia Estadual da Primeira Infância no calendário oficial do Estado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de julho, e a Semana Estadual da Primeira Infância, que compreende os dias 11 a 17 de julho. Nestas datas, são realizadas diversas atividades de conscientização.

PRIMEIRO

O Espírito Santo foi o primeiro ente federativo a estabelecer a Política Estadual Integrada pela Primeira Infância, por meio da Lei 10.964/2018. Desde 2016, o Estado conta com o Comitê Especial Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância, instituído pelo Decreto 3.995-R, de julho de 2016.

Ao todo, 24 municípios capixabas já estão desenvolvendo, na prática, ações iniciais de desenvolvimento da primeira infância, num trabalho integrado com a Setades. Até 2022 mais 30 municípios deverão aderir ao Programa Estadual pela Primeira Infância (Pepi).

Destaque, no contexto do Pepi, para projetos como: o Brinquedo Praça, o Criança Feliz, Boas Práticas, Formação Continuada e Caravana pela Primeira Infância.

A titular da Setades, Cyntia Grillo, frisou que a primeira infância é uma das principais prioridades do governo estadual. De acordo com ela, trata-se de um desafio para os gestores políticos em todas as esferas de governo e também para a sociedade, pois, sem o envolvimento das famílias, torna-se muito difícil proporcionar às crianças de até 6 anos o que elas precisam para se desenvolver nessa fase fundamental da vida, que repercutirá nos outros ciclos da vida.



Como preparar seu filho para os desafios da primeira infância?

“Olá! Você sabia que o que a criança aprende na primeira infância, período que vai do 0 aos 6 anos, serve de base para tudo o que ela aprenderá ao longo de sua vida?

Que nos três primeiros anos de vida existe um maior desenvolvimento cerebral e cognitivo, momento onde há um significativo desenvolvimento?

Por isso mesmo são muito importantes a construção e o fortalecimento dos vínculos afetivos e os cuidados nos primeiros anos de vida.

Se o assunto chama a sua atenção e você gostaria de aprender mais, tenho um convite especial.

Amanhã, às 10 horas, no plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, estaremos realizando, de forma híbrida, o evento ‘Primeira Infância: Olhares e Desafios, com os especialistas no assunto Ivania Ghesti e Marlei Vieira Fernandes.

É uma ótima oportunidade para você orientar e contribuir com soluções para que seu filho (a) chegue bem à adolescência e à fase adulta. Será um momento único, de ampla reflexão e aprendizado. Até lá!”

Bruno Lamas, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância da Assembleia Legislativa.