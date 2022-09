Assista ao trailler do novo filme de Maria Clara Escobar que estreia nesta quinta-feira (22/09)

Exibido nos Festivais de Roterdã, onde aconteceu a première mundial, e Viennale, filme fala de forma poética sobre a vida interior e política de uma mulher e seus embates

DESTERRO, novo filme de Maria Clara Escobar, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, nas cidades de Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto. Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O longa chega ao circuito nacional com distribuição da Embaúba Filmes.

Sobre o filme

Premiada documentarista, Maria Clara Escobar estreia na direção de ficção com o longa DESTERRO, que teve sua première internacional no Festival de Roterdã, e depois foi exibido no Festival do Rio, entre outros.

Com roteiro assinado pela própria diretora, o filme é protagonizado por Carla Kinzo e Otto Jr (da série “Arcanjo Renegado”). O elenco também conta com as participações de atrizes renomadas, como Bárbara Colen (Bacurau, Quanto mais vida melhor), Isabél Zuaa (A Viagem de Pedro), Georgette Fadel (Aruanas), Grace Passô (Temporada) e Maria José Novais Oliveira (Ela Volta na Quinta).

Diretora do documentário “Os dias com ele”, sobre sua relação com o pai, o filósofo e professor Carlos Henrique Escobar, Maria Clara traz a sua visão poética de cinema e de mundo para sua primeira ficção. O roteiro, que fala da relação de uma mulher com o mundo, dá sequência à investigação de Maria Clara sobre o que pode significar família e tenta traçar possíveis futuros. O roteiro conta ainda com a colaboração da atriz e protagonista Carla Kinzo e do cineasta Caetano Gotardo.

DESTERRO é definido como um embate. Não apenas entre Laura (Kinzo) e Israel (Otto Jr.), mas também entre o que define os limites entre vida pessoal e pública.

Maria Clara aponta que o próprio cinema é um reflexo desse embate. “Penso que o próprio gesto de fazer um filme é sempre um pouco isso, se elaborar um desejo, pensar em imagens e nunca conseguir exatamente realizar aquilo, mas sim realizar outra coisa que é o não-aquilo.”

Maria Clara, que também é poeta, explica como foi o processo de filmagem e a sua relação com a poesia: “Em cada cena havia um poema como referência, e o trabalho foi transformar os sentimentos em palavras, e as retrabalhar em ideias ou sentimentos novamente. Não acredito que as palavras devam gerar imagens na leitura do roteiro. Penso que devemos ter essa liberdade na criação de um filme.”

Sem perder o seu viés político no entanto, a diretora afirma: “Para mim não existe discurso versus estética. A forma de contar é a forma política de fazer o filme para além dos modos de produção. É sobre como você conta e com que linguagem você está compactuando para fazer isso. Como você enquadra, quem você enquadra e como esse personagem enquadrado se submete ao teu quadro ou não. Então com certeza todas as opções estéticas que estão ali são decisões e posicionamentos políticos.”

A equipe técnica conta com fotografia de Bruno Risas (Era o Hotel Cambridge); coreografia de Flávia Meirelles, fundamental na preparação física dos atores; direção de arte de Juliana Lobo (Todos os mortos); e montagem de Patrícia Saramago (O Quarto de Vanda, Deserto Particular). A produção é de Paula Pripas, da Filmes de Abril, em coprodução com a Terratreme Filmes (Portugal) e Frutacine (Argentina).

Sinopse

Desterro. Descompasso. O que se passa dentro de Laura (Carla Kinzo) parece estar sempre em um espaço diferente e em um ritmo distinto daquilo que se espera dela.

Desconfortável, Laura decide sair de casa e seguir uma jornada pessoal sem rumo definido.

Num percurso de autodescoberta, ela se depara com situações imprevisíveis e outras histórias de vida que vão reconfigurar suas próprias ideias.

Ficha técnica:

Direção e Roteiro MARIA CLARA ESCOBAR

Direção de Fotografia BRUNO RISAS

Direção de Arte JULIANA LOBO

Montagem PATRÍCIA SARAMAGO

Som TALES MANFRINATO

Edição de Som NAHUEL PALENQUE

Mixagem LEANDRO DE LOREDO

Produção FILMES DE ABRIL

Co-produção TERRATREME FILMES e FRUTACINE

Produtores PAULA PRIPAS, JOÃO MATOS, IVAN EIBUSZYC

Distribuidora EMBAÚBA FILMES

Duração: 123 minutos

SOBRE A DIRETORA

Maria Clara Escobar é diretora, roteirista de cinema e poeta.

Em 2020, o seu primeiro longa-metragem de ficção “Desterro”, escrito e dirigido por ela, estreou na Tiger Competition do prestigiado Festival de Roterdã. No mesmo ano, “Desterro” foi selecionado para o Festival de Gotemburgo, Taipei Film Festival, Viennale, Berwick Film & Media Arts e Doc.Lisboa, entre outros.

Maria Clara também escreveu e dirigiu o longa documentário “Os Dias Com Ele”, vencedor dos prêmios de melhor filme, Júri jovem e prêmio Itamaraty na Mostra de Cinema de Tiradentes. O filme também recebeu prêmios no festival Cachoeira.Doc, Festival Internacional de Havana, entre outros. Foi lançado comercialmente pela Vitrine Filmes em 18 cidades do Brasil e em DVD pelo Instituto Moreira Salles.

Além dos longas, Maria Clara escreveu e dirigiu três curtas-metragens: “Domingo” (2004), selecionado para o ciclo de escolas do Festival de San Sebastián, “Passeio de Família” (2010) e “Onde Habito” (2020), dentro do programa Sesc ComVida.

Maria Clara foi co-roteirista e diretora assistente do longa-metragem “Histórias Que Só Existem Quando Lembradas”, de Julia Murat.

Como roteirista, também escreveu o longa premiado no Festival Cinéma du Réel, de Bruno Risas “Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu” e colaborou no roteiro do filme “Antes que o mundo acabe” de Anna Luiza Azevedo.

Formada na Escola de Cinema Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, teve, ainda na Escola, seu roteiro “Curió” publicado na revista “Cadernos de Cinema”, organizado pelo crítico José Carlos Avellar.

Publicou os livros de poemas: “MEDO, MEDO, MEDO”, (Nosotros, Editorial, 2019), Um Novo Mar Dentro de Mim (Quelônio, 2021), Zonas de Guerra (nosotros, editorial; 2021).