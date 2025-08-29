Assistência rural ajuda no aumento da produção de cacau de cabruca na foz do Rio Doce

A iniciativa junto a produtores faz parte das ações a cargo da Samarco no Novo Acordo do Rio Doce. Até julho de 2025, haviam sido reparados 1.645 hectares de solos e implementados 220 sistemas de irrigação e 167 sistemas de dessedentação animal

Uma das ações mais importantes da Reparação tem dado novos frutos. Trata-se da Retomada Agropecuária, que foi iniciada ainda pela Fundação Renova (em liquidação), em 2016, e que está sendo conduzida agora pela Samarco. A ação tem por objetivo promover a recuperação socioeconômica dos produtores rurais afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. Até julho de 2025, já haviam sido reparados 1.645 ha de solos e implementados 220 sistemas de irrigação e 167 sistemas de dessedentação animal.

No Norte do Espírito Santo, a ação contribuiu para o aumento de produção de um dos frutos mais característicos da região, o cacau cultivado no sistema de cabruca, que já esteve próximo da extinção. Cabruca é uma forma de produção do cacau que utiliza o sistema agroflorestal, com o cacaueiro cultivado sob a sombra de mata nativa.

Adão Cellia é proprietário de uma fazenda na região. Ele conta que cerca de 25% da parte mais baixa da plantação foi atingida pelo rejeito em 2015.

“A lama passou só na parte mais baixa do cacau. Mas o maior impacto para mim foi na cana, porque as represas que abastecem o canavial ficaram comprometidas. Passei três, quatro anos sem irrigar, o que afetou muito a produção”, relata. Agora, ele conta que a recuperação foi completa. “Hoje minha propriedade está totalmente recuperada, 100%. Hoje estou com uma estrutura muito bem implantada e profissional para pensar em aumento da produtividade. O cacau era uma cultura extrativista, hoje é planejada”, explica.

Maurício Kowarick, engenheiro agrônomo e responsável operacional pelas ações de retomada das atividades agropecuárias, por parte da Samarco, explica que “a ação busca fortalecer o uso sustentável do solo, promovendo soluções que considerem a vocação do produtor rural, e a aptidão agrícola dos solos, considerando a dinâmica natural da área afetada, como processos erosivos e o histórico de uso e ocupação do solo. Essa abordagem busca não apenas restaurar a bacia, mas também empoderar a comunidade agropecuária para um futuro mais resiliente e produtivo”.

Por meio de assistência técnica, com o acompanhamento de agrônomos, zootecnistas e médicos veterinários, as ações dos projetos consideram os danos específicos de cada propriedade, sendo planejadas e desenvolvidas em conjunto com os seus proprietários.

O objetivo da iniciativa é promover a recuperação socioeconômica das propriedades rurais afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. Suas ações oferecem suporte técnico e assistência para a retomada das atividades agropecuárias ao longo da bacia do rio Doce, adaptando soluções conforme o impacto sofrido em cada território.

Conforme o Novo Acordo do Rio Doce, o projeto segue sendo financiado pela Samarco até novembro de 2026, e posteriormente será assumido pelo poder público.

