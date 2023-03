Assistência Social e Saúde de Cariacica recebem equipamentos apreendidos pela Receita Federal

As secretarias de Saúde e Assistência Social de Cariacica receberam, na manhã de terça-feira (28), a doação de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares apreendidos pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória (ALF/ VIT). A entrega foi feita pelo delegado Douglas Costa Koehler, representante da Receita Federal, na sede da Receita Federal, em Vitória.

Os itens doados são avaliados em quase R$ 24 mil e serão distribuídos aos serviços de ambas as secretarias. Entre os itens estão termômetros digitais, medidores de pressão arterial, oxímetros de dedo, carregadores de pilha e bateria, pilhas recarregáveis e aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos.

O secretário de Saúde, César Colnago, e a secretária de Assistência Social, Danyelle Lírio, marcaram presença na solenidade de entrega dos itens e ambos destacaram a importância dos equipamentos para a execução dos serviços públicos.

“Recebemos a doação com muita alegria, pois todos esses itens irão ajudar as equipes da assistência social a executar nossas atividades com mais agilidade e excelência” destaca Lírio.

“Esses instrumentos são muito utilizados na rotina das Unidades Básicas de Saúde e esses novos vão ajudar no trabalho dos profissionais do município”, finaliza Colnago.

foto divulgação