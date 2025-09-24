Atacadista em Vila Velha será inaugurado até dezembro e já tem vagas abertas

Até o fim deste ano, Vila Velha vai ganhar uma nova unidade do Assaí Atacadista. A loja, que está sendo construída entre a Rodovia Darly Santos e a Avenida Carlos Lindenberg, tem 12 mil metros quadrados de área e já chega à cidade trazendo quase 300 vagas de emprego. Depois da inauguração, a empresa deverá gerar ainda mais oportunidades de trabalho.



As vagas já estão abertas para contratação imediata em diversas funções, como operador de caixa, empilhador, açougueiro, auxiliar de depósito, vendedor de cartão, padeiro, chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas e repositor de mercadorias.



Inscrições abertas

Os interessados devem se cadastrar até 30 de novembro, exclusivamente pela plataforma de seleção www.vilavelha.gupy.io ou Clicando Aqui. O processo seletivo terá etapas presenciais e online, sendo obrigatório apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, telefone e e-mail.



Essa será a terceira loja da rede Assaí no Espírito Santo. As outras se localizam na Serra e em Vitória. Além dos empregos diretos e indiretos, a nova unidade atacadista vai movimentar a economia local oferecendo preços competitivos para conquistar sua respectiva fatia no mercado consumidor canela-verde.



A nova unidade seguirá o modelo das demais lojas, com variados produtos de diferentes marcas, e com preços acessíveis de atacado e varejo. Além disso, contará com serviços como açougue, empório de frios com fatiamento na hora, padaria e lanchonete com bolos, salgados, sucos e cafés.



O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou a expansão do grupo para Vila Velha: “Recebemos os representantes da empresa em nosso gabinete e eles confirmaram que a inauguração da nova loja vai acontecer até dezembro, gerando aproximadamente 300 empregos diretos e outros 300, indiretos. Com isso, nossa cidade, que possui o maior potencial de consumo do Espírito Santo, vai receber uma das melhores e mais modernas unidades da rede Assaí do Brasil.”



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, destacou a confiança dos investidores no município: “A chegada de mais uma grande rede atacadista mostra que Vila Velha possui o melhor ambiente de novos negócios do Estado, onde os empreendedores encontram segurança jurídica e um grande potencial de crescimento, além de novas oportunidades”.

por Cláudio Figueiredo

foto divulgação