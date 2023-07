Ataques cardíacos ocorrem com mais frequência na segunda-feira, aponta pesquisa

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, existem hipóteses, mas a ciência ainda não consegue explicar completamente o fenômeno

A segunda-feira é um dia da semana bastante controverso, há quem ame, há quem deteste, mas o início da semana pode estar relacionado a muito mais que gostos pessoais. De acordo com os resultados de uma pesquisa, divulgados na conferência da Sociedade Cardiovascular Britânica (BCS – Sigla em inglês) em Manchester, os infartos ocorrem com mais frequência no dia inicial da semana de trabalho.

O estudo analisou dados de mais de 10,5 mil pacientes internados devido a infarto coletados entre 2013 e 2018 em hospitais e identificou um pico de casos de infartos na forma mais grave, o Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do segmento ST, na segunda-feira, em análises na Irlanda e Irlanda do Norte

Mas por que às segundas feiras?

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, a causa da alta de infartos nas segundas-feiras é multifatorial, mas todos os fatores que contribuem para esse pico ainda não são totalmente claros.

“Existem diversas teorias sobre o que pode gerar esse tipo de aumento de casos em um dia específico da semana. Uma das teorias é a alteração no ciclo circadiano, que regula o sono e vigília do corpo, e que pelas mudanças abruptas de rotina durante dias da semana e finais de semana, pode ficar desregulada. Outra questão é do estresse que geralmente aumenta na segunda-feira, o que pode gerar uma exacerbação do sistema nervoso simpático, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca”.

“A verdade é que a causa desse fenômeno depende com certeza de muitos fatores e é bastante complexa, por isso ainda não há consenso sobre qual seria, ou se há, um fator decisivo e único para esse fato”.

“Por fim, para evitar esse tipo de problema em qualquer dia da semana, é importante realizar o seu acompanhamento médico de rotina, ter um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, praticando exercício físico regular, controlando ao máximo o estresse do dia a dia e finalmente dormir bem”, afirma Dr. Roberto Yano.