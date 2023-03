ATENÇÃO! Novas regras para emissão de nota fiscal para quem é MEI

today30 de março de 2023 remove_red_eye61

A prefeitura de Guarapari informa que a partir do dia 03 de abril, os Microempreendedores Individuais (MEIs) deverão emitir nota fiscal, exclusivamente, no site da Receita Federal, conforme resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 169/2022. Portanto, a emissão da NFS-e para MEI, será desabilitada no sistema da prefeitura.

Com a nova forma para gerar esse modelo de nota fiscal como MEI, comece acessando o serviço no site da Receita Estadual e identifique-se como contribuinte enquadrado no MEI.

O município conta com o Centro de Atendimento ao Empreendedor localizado na Rua Josias Cerutti, 717 – Praia do Morro. Telefone: (27) 3362-2106.