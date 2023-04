“Atividade física te tira do sedentarismo, mas não te faz emagrecer”, diz especialista

Cirurgião especializado em cirurgia bariátrica explica que embora praticar atividades físicas lhe faça deixar de ser sedentário, ela não resolve todos os problemas

O sedentarismo é um dos principais problemas do mundo moderno, estar sentado por horas e evitar qualquer tipo de esforço físico tem se tornado comum no nosso dia a dia, no entanto, esse mal hábito pode desencadear uma série de problemas físicos, como doenças cardiovasculares, diabetes e, mais fortemente, a obesidade.

Para combater o sedentarismo, o ideal é a realização de atividades físicas regulares, no entanto, apesar de retirar essa classificação, apenas praticar exercícios não é suficiente para combater todos os malefícios gerados pelo sedentarismo, como a obesidade.

Segundo o cirurgião especializado em cirurgia bariátrica e autor do estudo, Dr. Fábio Rodrigues, apesar de importante, o exercício físico não é o único fator para o emagrecimento.

“O sedentarismo, e em especial a obesidade, são problemas bastante complexos que não podem ser relacionados a apenas um ‘antídoto’, não é apenas a falta de atividade física que deixa uma pessoa obesa, mas também uma má alimentação, poucas horas de sono e diversos outros fatores”.

“É claro que uma pessoa que pratica exercícios físicos regularmente já está bem mais a frente de uma que não pratica, mas mesmo assim, caso ela não se atente também aos cuidados com a sua saúde em geral, os resultados não serão tão fortes quanto poderiam ser, por exemplo, após a realização de uma cirurgia bariátrica, o paciente não recebe apenas recomendação de exercícios para manter o peso, mas sim uma abordagem multifatorial para tratar todos os fatores envolvidos”, explica Dr. Fabio Rodrigues.

Isso se deve ao fato de que o sedentarismo está geralmente associado a maus hábitos alimentares, como consumo de comidas hiperprocessadas e congeladas, frituras e ausência de verduras e frutas, estresse, falta de um sono adequado, entre outros.

“Por isso, apenas praticar atividades físicas te tira do sedentarismo, mas não te faz emagrecer, é importante cuidar da saúde como um todo, com o apoio de profissionais das mais diferentes áreas trabalhando em parceria para obter melhores resultados”, afirma.

Dr. Fabio Rodrigues também produziu o artigo científico “Depressão pós bariátrica e uso da alimentação adequada: Revisão bibliográfica”, presente na plataforma Sucupira, juntamente com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu e a Graduanda em Medicina, Patrícia Rosany de Sales.

