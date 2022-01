Atividades esportivas movimentam fim de semana na arena de verão em Itapemirim

today13 de janeiro de 2022 remove_red_eye81

Programação esportiva de verão movimenta o final de semana de Itapemirim. A partir desta sexta-feira (14) até o domingo (16) serão realizadas diversas atividades esportivas, como beach soccer, vôlei, aula de ritmo, corrida de rua e a I Travessia Marítima com percurso de 3,400m.

Para participar em qualquer modalidade, os munícipes devem se inscrever pelo site da Prefeitura de Itapemirim, no www.itapemirim.es.gov.br ou pelos telefones (28) 3529-5160 ou 9 9916-1970 informando o nome completo, cidade onde mora, data do nascimento, telefone de contato e a atividade que deseja participar.

Algumas atividades como os torneios de vôlei feminino e masculino, no sábado (15) e no domingo (16), respectivamente, além da travessia marítima e a corrida de rua terão premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados.



A I Travessia Marítima a ser disputada no domingo (16), às 7h, terá um percurso de 3,400m, com saída da Ilha dos Franceses até Itaoca. Os três primeiros colocados receberão troféu e medalha, além de premiação em dinheiro, com R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 100,00, respectivamente. O 4º e o 5º lugares também vão receber troféu e medalha. O restante receberá medalhas pela participação.



As inscrições também já estão abertas para I Corrida de Rua a ser realizada às 7h do dia 23 de janeiro. O percurso da prova será 5 km de extensão com largada e chegada na Arena de Itaoca. As três primeiras colocações tanto do masculino como o feminino terão direito a premiação em dinheiro e medalhas. link: https://form.itapemirim.es.gov.br/travessia-maritima/



Programação Arena Esportiva

Sexta Feira (14)

– 7h30 – Aula de Ritmos

– 8h30 – Projeto Viva Esportes de Beach Soccer Infantil

Local: Itaipava/Itaoca X Rosa Meirelles



Sábado (15)

– 7h30 – Aula de Ritmos

– 8h30m – Torneio de Vôlei de Praia Feminino



Premiação 1º lugar: R$ 300,00, 2º lugar: R$ 200,00 + troféu e medalha para cada um, além de medalhas para todos os participantes



– 16h30m – Arena de Lazer (Pula-Pula, Futebol de Sabão, Tobogã, pipoca, algodão doce)



Domingo (16)

– 7h30m – Aula de Ritmos

– 7h00 – I Travessia Marítima 3,400m – Da Ilha dos Franceses até Itaoca



Premiação: 1º R$ 300,00, 2º: R$ 200,00, 3º: R$ 100,00 + troféu e medalha para cada um, 4º e 5º: troféu e medalha e medalha de participação para todos



– 8h30m – Torneio de Vôlei de Praia Masculino



Premiação: 1º R$ 300,00, 2º: R$ 200,00 + troféu e medalha para cada um, além de medalhas para todos os participantes



Dia 23/01

– 7h00 – I Corrida de Rua (Masculino e feminino)



Premiação: Feminino/Masculino – 1º: R$ 500,00, 2º: R$ 300,00, 3º: R$ 200,00