Atletas capixabas vão competir no Campeonato Mundial de NoGi em Los Angeles

today6 de dezembro de 2022 remove_red_eye41

Os atletas de jiu jitsu Fernanda Mazzelli e Pedro Agrizzi embarcaram, nessa segunda-feira (05), para participar do Campeonato Mundial de NoGi (mundial sem kimono), a maior competição de jiu-jitsu do mundo. O evento será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e acontece até domingo (11). As passagens de ambos para a viagem foram adquiridas por meio do programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Fernanda Mazzelli conquistou a vaga para disputar o campeonato após se sagrar campeã mundial de Jiu-Jitsu IBJJF, em junho. Atualmente, ela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da modalidade e agora busca o título no mundial de NoGi, na categoria adulta faixa preta Super Pesado.

A atleta tem um histórico com títulos recentes, como a conquista do Campeonato Brasileiro, que aconteceu em São Paulo, e o título de campeã absoluta da categoria faixa preta, nos Jogos Sul-Americanos, realizados em novembro, no Paraná.

Reconhecida como campeã brasileira pela terceira vez, Fernanda Mazzelli é contemplada pelos programas Bolsa Atleta e Compete Esportivo, da Sesport. Antes da viagem, ela comentou sobre as expectativas para o campeonato e a importância dos programas para a participação no evento.

“Quero muito ganhar esse campeonato, mesmo sabendo que não vai ser fácil, afinal vou encarar muitas adversárias fortes e bem treinadas, mas estou buscando alcançar esse projeto para o Espírito Santo. O Compete tem sido muito importante por ser um programa que dá oportunidade para os atletas capixabas, já que é muito difícil ir para essas competições, então temos que valorizar esse apoio que recebemos”, disse Fernanda Mazzelli.

Além dela, o lutador Pedro Agrizzi também vai participar do campeonato, na categoria Adulto Peso Pesado. O atleta falou sobre a preparação e a colocação que pretende ocupar.

“A ansiedade antes da competição não ajuda muito. Então, nesses dias próximos da luta, estou mantendo minha rotina habitual com uma intensificação nos treinos. A minha expectativa é de conseguir lutar todo o campeonato sem lesões e com um condicionamento bom para que possa alcançar a primeira colocação”, comentou Pedro Agrizzi.

Compete esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.