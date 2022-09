Ator da TV Globo é preso em flagrante suspeito de pornografia infantil

15 de setembro de 2022

O conhecido ator José Dumont, de 72 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 15, sob suspeita de armazenar imagens de pornografia envolvendo crianças.

Ele é suspeito de oferecer ajuda financeira para um fã, de apenas 12 anos, para poder se aproximar da criança.

Segundo a polícia, através de uma câmera de vigilância é possível ver as investidas com beijos na boca e carícias íntimas do artista.

As buscas na casa de José Dumont foram autorizadas pela Justiça em razão de um inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima – DCAV – que o investiga pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante a investigação, os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças no computador pessoal e no telefone celular do ator.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia especializada, onde está à disposição da Justiça.

com informações do Portal R7