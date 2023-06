Ator de Terra e Paixão, Charles Fricks, é chamado de Sugar Daddy nas redes sociais

Internautas apelidam Charles Fricks de “Sugar Daddy” devido a cena em novela e especialista explica sugestão do termo

O ator Charles Fricks, conhecido por seu papel como Ademir na novela Terra e Paixão, causou um rebuliço nas redes sociais após uma cena sem camisa, sendo prontamente apelidado de “Sugar Daddy” pelos internautas. A repercussão foi tão intensa que Charles se viu sendo elogiado, mesmo sem se dedicar excessivamente ao cuidado do corpo e mantendo apenas uma rotina básica de saúde. Surpreso com a reação, o ator achou a situação engraçada.

O especialista em relacionamentos do site MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, foi consultado para explicar por quê Charles pode ser considerado um Sugar Daddy. “Os Sugar Daddys são homens maduros, bem-sucedidos e que naturalmente atraem a atenção feminina. Eles estão sempre dispostos a tratar suas parceiras como elas merecem, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis. Charles, sem dúvidas, preenche todos os requisitos para ser um Daddy. Aos 51 anos, ele é experiente, cuida bem de si mesmo, é atraente e possui condições financeiras excepcionais. Com certeza, as Sugar Babies o adorariam”, afirmou Caio.

Apesar de possuir todas as características que o qualificam como um Sugar Daddy de excelência, Charles Fricks ainda não afirmou ser um. Essa revelação trouxe desapontamento a algumas internautas que se animaram com a possibilidade. Se o ator decidisse ter uma Sugar Baby, certamente desfrutaria de um relacionamento leve, transparente, com jovialidade, companheirismo e experiências enriquecedoras, livres de joguinhos e problemas típicos dos relacionamentos convencionais.