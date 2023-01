Atrações culturais “pocam” no final de semana e levam público à Arena de Camburi

today23 de janeiro de 2023 remove_red_eye69

Quem pensa que a chuva atrapalhou os shows do último final de semana na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória montada em frente ao antigo hotel Aruan, na Orla de Camburi, está enganado. Apesar da oscilação do tempo, as altas temperaturas têm levado moradores e turistas às praias da capital e o local já se consagrou como point da estação.

O complexo de entretenimento, inaugurado no último dia 6 de janeiro, recebeu, neste terceiro final de semana de apresentações, atrações regionais e nacionais que transformaram as areias da praia em um local de muita festa e confraternização.

A quinta-feira (19) contou com a apresentação do instrumentista, cantor e compositor, Saulo Simonassi, que iniciou sua trajetória no início dos anos 80. Reconhecido por sua habilidade com a guitarra, Saulo imprimiu muita energia no seu show e animou o público com ritmos que foram do Blues e do Jazz ao Pop Rock.

Show Álvaro Nobre.

Na sexta (20) foi a vez de Fernanda Pádua e Rodrigo Balla comandarem a farra. Com o Axé da cantora e o Sertanejo do cantor, o que não faltou foi animação. No sábado (21), munícipes e turistas receberam, no palco da Cultura, Graciella D’ Ferraz e Banda e Álvaro Nobre.

Com uma proposta diferenciada, Graciella e banda mesclaram ritmos variados como MPB, Axé retrô, Pop Rock, anos 70 e anos 80 e tocaram os mais diversos sucessos nacionais e internacionais. Álvaro Nobre, que em 2019 gravou seu primeiro EP ao vivo em Goiânia, com cinco faixas, incluindo o sucesso “Vida de Bêbo”, trouxe mais uma vez a força do ritmo Sertanejo para as areias de Camburi.

No domingão (22) um grande reencontro à beira mar aconteceu entre o público e uma das bandas de maior renome no Estado: Macucos. Capixaba “raiz”, a banda formada em 1999 por Xande Mendes (guitarra e voz), Fred Nery (voz), Léo Marzé (bateria e voz) e Gustavo “The Flash” (teclados) foi recebida em um grande clima de união entre os presentes e “matou a sede” dos fãs com clássicos como “Além do Mar” e “Haverá”.

Show Movimento Samba Itinerante.

Encerrando a programação do final de semana, a farra ficou por conta de Leo Vieira e banda e o projeto Samba Itinerante que comandaram a festa até as 22 horas. O palco da Arena ainda recebe, até o dia 29 de janeiro, vários shows. E o próximo final de semana traz grandes nomes para encerrar a festa do verão.

Confira a programação desta semana

Quinta-feira (26)

20h – Agitaê

22h – Maycon Sarmento

Sexta-feira (27)

20h – Michele Freire

22h – Alemão do Forró

Sábado (28)

19h – Anderson Andrade

21h – Paulo Cesar Baruk

Domingo (29)

19h – Artsamba

21h – Jammil

Magia e teatro

Se os adultos se deliciaram com os shows do último final de semana, os pequenos também tiveram vez e puderam curtir atrações especialmente programadas para eles. Na manhã do domingo (22), mágica e “estripolia” encantaram as crianças, adolescentes e até mesmo os “grandões” que acompanharam de perto o espetáculo “A magia está no ar”, do Magic Truck, e a apresentação do Grupo Estripolia.

A apresentação de mágicas aconteceu às 9h30, no bolsão do estacionamento da Arena, em frente ao antigo hotel Aruan. Com aproximadamente 50 minutos de duração, o show levou magia e ilusionismo para os presentes. O Magic Truck consiste em um caminhão que vira palco itinerante onde as apresentações do mágico Marcelo Labarrère Vieira acontecem.

“A porta lateral do caminhão se abre, vira palco e aí levo diversão a quem não tem muito acesso à arte”, diz Marcelo. A estrutura contou com cadeiras e tenda para garantir o conforto na acolhida do respeitável público. O espetáculo integra uma série de 10 apresentações do projeto no Espírito Santo e quatro em Minas Gerais até o final do mês de março.

Após o momento de muita mágica, outra atividade interativa envolveu as famílias na Arena de Verão da prefeitura de Vitória: a apresentação do Grupo Estripolia, na Praça Rei Pelé. O Estripolia, que é um grupo capixaba de música e cena que, desde 2012, desenvolve um trabalho voltado ao público infantil, com shows musicais, oficinas e capacitação para professores, levou à praça um “mix” de dois espetáculos do seu repertório: “Cantarerê” e “Brincantou”.

fotos Leonardo Silveira