Atriz e influenciadora Fefe Schneider comemora aniversário com festa de halloween

today28 de março de 2023 remove_red_eye76

Evento em São Paulo teve shows de Giulia Be e Kevin O Chris, nesta segunda-feira (27)

Prestes a completar 21 anos, em 2 de abril, a atriz e influenciadora Fefe Schneider preparou um halloween fora de época – batizado de “Fefelloween” – para celebrar seu aniversário. Vestida de Noiva Cadáver, personagem do filme dirigido por Tim Burton, a artista recebeu familiares e famosos em São Paulo, nesta segunda-feira (27). Os shows dos artistas Giulia Be e Kevin O Chris animaram a noite.

“Quem me acompanha sabe o quanto gosto de comemorar meu aniversário. Pensei nesse tema para a festa para envolver todo mundo nesse universo misterioso e aguçar a criatividade dos meus convidados para as fantasias. Acho muito divertido”, afirma Fefe, com look assinado pela marca Bold Strap.

Atuando na gravação do filme e da série “Mamonas Assassinas”, que vai retratar a trajetória da banda de Guarulhos, a atriz comemora a chegada de um novo ciclo de vida com grandes projetos em andamento. Além de interpretar Adriana, namorada do vocalista Dinho, Fefe dará vida a Bebel, protagonista de “Avassaladora 2”, com previsão de estreia para este ano.

“Não poderia estar mais realizada. Sempre quis participar de uma obra baseada em fatos reais. Começar meus 21 anos vivendo esse sonho está sendo incrível. Também tem a estreia de Avassaladoras 2, que foi maravilhoso de gravar. E muitas outras coisas legais vão acontecer neste ano”, completa.

Em paralelo à carreira de atriz, Fefe é sucesso absoluto nas redes sociais, com vídeos sobre curiosidades, histórias de true crimes e atividades sobrenaturais. Atualmente, ela atinge quase 26 milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube.

fotos @Halysonfotos