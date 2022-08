AUDIÇÃO PARA ATRIZES | Aberta seleção de elenco para peça “Lágrimas para seu almoço”

today26 de agosto de 2022 remove_red_eye45

Procura-se um rosto para Adélia, personagem que se juntará aos protagonistas do espetáculo “Lágrimas para seu almoço”. A audição para atrizes que tenham entre 20 e 30 anos vai acontecer nesta terça-feira (30), às 19h, no Teatro Sônia Cabral, Centro de Vitória. A banca será composta pelos atores Elaine Rowena e Rovilson Santana, pela supervisora do Sônia Cabral, Dayse Maciel, pelo diretor do espetáculo, Marchesi Lopes e pela jornalista Márcia Almeida.

“Lágrimas para seu almoço” é um drama protagonizado por Rovilson Santana e Elaine Rowena, que idealizou a montagem a partir da sua admiração pelo conjunto da obra do grande dramaturgo Nelson Rodrigues. A peça, que entrará em cartaz no dia 28 de outubro, no Teatro Sônia Cabral, descreve as misérias dos sentimentos ocultos, das paixões desenfreadas e proibidas, dos escândalos do subconsciente, dos subterrâneos das mentes inquietas.

As atrizes interessadas em participar da seleção devem enviar, até o dia 29 de agosto, para o e-mail [email protected] foto de perfil em boa resolução e sem edição e breve release com trabalhos ou experiências na área cênica/teatral.

Serviço

Seleção de elenco para a peça “Lágrimas para seu almoço”

Data: 30/08 (terça-feira), às 19h

Local: Teatro Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória)

Atrizes interessadas em participar da seleção devem enviar, até o dia 29 de agosto, para o e-mail [email protected] foto de perfil em boa resolução e sem edição e breve release com trabalhos ou experiências na área cênica/teatral.

foto Weverson Costa/Paradise Fotografia